快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

批豬瘟也怪刪預算 吳宗憲：民進黨政客行政沒做好的招數

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會。記者李成蔭／攝影

台中出現疑似非洲豬瘟案例，外界關注責任歸屬中央、地方或立院刪預算因素，引發政治攻防。國民黨立法院黨團今天開記者會指出，國難當前居然還有人在政治操作，錯了就甩鍋，呼籲政府重新檢視防疫政策，看邊境管制查驗是否有疏漏，應在最短時間補強，此刻全國上下一心共同防堵病毒。

國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，從2017、2018年地方縣市長就提出「全面禁止使用廚餘餵豬」，前行政院長蘇貞昌曾指示「全國禁用廚餘餵豬 」，但當時的農委會主委陳吉仲，在2021年9月29日署名的一紙公文公告「有條件開放」，這是否就是這次非洲豬瘟破口的原因之一？

林沛祥認為，現在應該關注如何在邊境管理落實查核，溯本追源重新檢視防疫措施，千萬不要政治操作、不做不錯，錯了就甩鍋。政治攻防和口水，不是現在豬農和台灣產業所需要的，請執政黨好好負起責任，加強邊境管理，增加防疫能量。

國民黨立委吳宗憲表示，民進黨政客和側翼，只要行政工作沒做好，就使出「怪預算不足或遭刪減」的招數。相信國人都記憶猶新，在大罷免投票前，內政部說在野黨把租屋補貼刪光，衛福部說育兒津貼被刪光，連花蓮光復鄉馬太鞍溪發生堰塞湖潰堤，也能扯預算被刪光。

吳宗憲指出，海關從107年到114年，查獲走私的豬肉製品有1萬3537件，旅客境外攜入則僅9507件，這就是邊境防疫破口，另外，2021年越南肉品走私案，接應的母女僅判處六個月和三個月徒刑，還得以緩刑兩年，處罰是否過低？政府打擊要放在對的地方，而非每天搞政治攻擊。

國民黨立委牛煦庭表示，國境查驗的執法人員非常努力，地方應變上台中市政府已經對外說明按照標準作業流程；縱然百密有一疏，中央地方是合作關係，政治力介入將讓事情模糊焦點。就算是媒體宣傳預算在去年統刪有所撙節，相關機制照常運作，放大作政治攻擊是沒有意義的。

牛煦庭提到，廚餘養豬從防疫被提醒至今，就沒有再進一步討論養豬業轉型進度，期望中央和地方除了盡快防堵疫情擴散外，也要再針對畜牧產業各方面升級加把勁，希望互相攻擊、預算口水戰到此為止，中央地方群策群力解決問題。

國民黨立法院黨團召開「面對非洲豬瘟闢謠」記者會。記者季相儒／攝影
國民黨立法院黨團召開「面對非洲豬瘟闢謠」記者會。記者季相儒／攝影

非洲豬瘟 廚餘 陳吉仲 民進黨 蘇貞昌 牛煦庭

延伸閱讀

國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

爆非洲豬瘟被指「因藍白刪宣傳預算」 牛煦庭：好事者政治操作

檢察官對法官押不押人無限抗告 吳宗憲：現非包青天時代

坤達涉閃兵案出國！吳宗憲證實加拿大錄《玩很大》　返台恐「落地就被抓」

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

台中市梧棲區一處養豬場傳出非洲豬瘟，10月13日曾出貨28頭豬至大安肉品市場屠宰，其中1頭屠體被嘉義縣六腳鄉肉品業者買走...

防非洲豬瘟！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬

非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體...

防堵非洲豬瘟 黑豬農嘆：沒有廚餘吃等於讓黑豬滅種

台中市梧棲出現疑非洲豬瘟案例，政府全面禁止廚餘餵養5天。對黑豬產業是一大衝擊，屏東縣養黑豬農民無奈嘆，犧牲8％黑豬產業，...

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，農業部宣布自10月22日中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，視疫情狀況再決定是否延長。政策一...

廚餘養豬遭疑非洲豬瘟破口 民進黨：地方防疫管理出問題

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，外界質疑賴清德總統過去擔任行政院長時未禁廚餘養豬，才導致防疫失敗。民進黨指出，中央早已訂出明確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。