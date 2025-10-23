批豬瘟也怪刪預算 吳宗憲：民進黨政客行政沒做好的招數

台中出現疑似非洲豬瘟案例，外界關注責任歸屬中央、地方或立院刪預算因素，引發政治攻防。國民黨立法院黨團今天開記者會指出，國難當前居然還有人在政治操作，錯了就甩鍋，呼籲政府重新檢視防疫政策，看邊境管制查驗是否有疏漏，應在最短時間補強，此刻全國上下一心共同防堵病毒。

國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，從2017、2018年地方縣市長就提出「全面禁止使用廚餘餵豬」，前行政院長蘇貞昌曾指示「全國禁用廚餘餵豬 」，但當時的農委會主委陳吉仲，在2021年9月29日署名的一紙公文公告「有條件開放」，這是否就是這次非洲豬瘟破口的原因之一？

林沛祥認為，現在應該關注如何在邊境管理落實查核，溯本追源重新檢視防疫措施，千萬不要政治操作、不做不錯，錯了就甩鍋。政治攻防和口水，不是現在豬農和台灣產業所需要的，請執政黨好好負起責任，加強邊境管理，增加防疫能量。

國民黨立委吳宗憲表示，民進黨政客和側翼，只要行政工作沒做好，就使出「怪預算不足或遭刪減」的招數。相信國人都記憶猶新，在大罷免投票前，內政部說在野黨把租屋補貼刪光，衛福部說育兒津貼被刪光，連花蓮光復鄉馬太鞍溪發生堰塞湖潰堤，也能扯預算被刪光。

吳宗憲指出，海關從107年到114年，查獲走私的豬肉製品有1萬3537件，旅客境外攜入則僅9507件，這就是邊境防疫破口，另外，2021年越南肉品走私案，接應的母女僅判處六個月和三個月徒刑，還得以緩刑兩年，處罰是否過低？政府打擊要放在對的地方，而非每天搞政治攻擊。

國民黨立委牛煦庭表示，國境查驗的執法人員非常努力，地方應變上台中市政府已經對外說明按照標準作業流程；縱然百密有一疏，中央地方是合作關係，政治力介入將讓事情模糊焦點。就算是媒體宣傳預算在去年統刪有所撙節，相關機制照常運作，放大作政治攻擊是沒有意義的。