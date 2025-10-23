禁用廚餘逼死黑豬肉畜產？ 桃園養豬業者批：6年無配套

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蓄產業者批不能用廚餘養黑豬會危及生計，圖為農業局派員到各養豬場張貼中央相關禁令。圖／農業局提供
台中爆發疑似非洲豬瘟，農業部下令即日起禁用廚餘養豬，黑豬首當其衝，桃園、新北市為大宗。桃園養豬協會理事長（全國會副理長）林承德指出，黑豬肉占比所有豬肉市場5%至7%，比率雖然不高，但是中央突然下令不能用廚餘，又沒有配套措施，要養黑豬的農民如何處理回收的廚餘？而且不能用廚餘，等於要大家不要養黑豬，勢必嚴重影響生計。

林承德指出，6前台灣爆發非洲豬瘟，中央一聲令下犧牲200頭以下的養豬戶（禁養），當時就被農民抨擊沒有配套措施，如今台中爆發疑似個案，政府又一聲令下禁用廚餘養豬，首當其衝的就是養黑豬的農民，大家都知道黑豬都是吃加熱後的廚餘，稍具規模的養豬戶每天都要進廚餘，政府收的廚餘幾乎都供給養豬戶。

林承德不諱言，不能用廚餘，豈不是斷了農民養黑豬的生路？現在農民突然要把回收的廚餘當垃圾往外送，能送到哪裡？全台有30多萬頭黑豬，桃園市約11萬1000頭，新北也有5萬頭，以桃園為例，觀音區一家廚餘回收再製廠每天80噸的處理量已經飽和，同樣在觀音區的生質能中心（市立垃圾焚化爐 ）沒辦法去化所有養豬戶回收的廚餘，難道全部送進垃圾焚化爐當垃圾嗎？

農業局表示，一般豬隻6個月就能養大，黑豬要多3個月，黑豬肉相當於豬肉肉品中的「和牛」等級，關鍵就在於用廚餘飼養，如果不能用廚餘養黑豬，改用飼料，肉質和口感都會差很多，這就像破壞養和牛的條件，而且成本增加，除非漲價以後還是熱銷，否一旦則禁止用廚餘養豬的政策不變，以後不會有人養黑豬。

對於中央下令禁用廚餘養豬，農業局已經請環保局盡快規畫養豬戶回收的廚餘去處，否則很多廚餘勢必沒去處，環保局已經在評估如何去化這些廚餘，與農業局協調好以後就立即執行。

