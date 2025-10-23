非洲豬瘟人心惶惶 綠民代要蔣萬安「別成盧秀燕第二」

農業部昨公布台中出現非洲豬瘟，北市產發局今天赴議會財建委員會工作報告，議員張文潔、洪婉臻提到，現在大家人心惶惶。張說，因她服務處在傳統市場周邊，很多市民擔心市面的豬肉有沒有安全疑慮？洪也質疑，昨跨局處應變會議蔣萬安沒親自當指揮官，「台北市不要做第二個盧秀燕。」

北市產發局今天赴議會委員會工作報告，議員質詢非洲豬瘟相關因應，洪婉臻問，台北市昨天召開應變小組會議，是誰主持？局長陳俊安表示，由副市長林奕華主持，洪不滿，非洲豬瘟在台灣20年來被破防，人心煌煌，應該市長蔣萬安要親自主持，結果是副市長林奕華，她感到相當遺憾。

洪說，非洲豬瘟不僅牽涉豬隻，還有市場，結果市長不當指揮官，去處理新壽解約，弄輝達事件應該有很多時間處理，非洲豬瘟這麼緊急的會議，是台北市該走什麼方向，全國防疫分處動保、教育、產發等，結果市長不在場？尤其民眾最關心食安，昨天晚上很多攤商、便當業者、早餐店都在問，不能只有動保處發新聞稿稱台北市沒有養豬場。

張文潔也說，因她服務處在傳統市場周邊，很多市民到服務處反映，現在市面採購的豬隻肉品有沒有安全疑慮？

陳俊安表示，台北市沒有任何養豬場、也沒有分切、屠宰場，昨天知道這樣訊息，也針對唯二的台大實驗農場，還有動物園調查。

動保處長陳英豪表示，目前得知問題豬隻沒有流入台北市。至於台大飼養的豬是教學用，沒有任何病源，數量約十多頭，吃飼料、還有豬隻沐浴地點，還嫌人髒不能隨便進去否則干擾實驗；至於動物園的豬隻是觀賞用。不過動保處不會掉以輕心，會持續聯合稽查。