彰化衛生局追病豬接觸豬 4隻退回1隻、其他轉往6縣市

台中衛生局清查非洲豬瘟豬隻接觸豬流向，其中賣到彰化的有4隻，彰化縣衛生局進一步追查這4隻疑似病豬的接觸豬發現，其實有一隻因品質不合被退回，又其中兩隻在台中屠宰完才送到彰化加工廠，彰化縣府衛生局長葉彥伯說，經上下游出貨與退貨狀況比對，加上昨天提醒相關業者若有狀況須回報，最終掌握明確流向。

台中市衛生局長曾梓展今天表示，28頭疑似非洲豬瘟豬的流向經食安處連夜稽查，查出台中市有12家個人或公司戶、賣23隻，共2878公斤，其中到彰化2處4隻、共451公斤；彰化縣府農業處昨向農業部檢署確認時，也認定4隻豬隻以活體運送到彰化埤頭鄉一家屠宰場，經檢驗無虞已被分切運送。

但彰化縣衛生局進一步調查發現，4隻豬分別送往彰化縣內兩家肉品分切廠，其中一家有自己屠宰場的業者將其中一隻因品質不佳的豬隻退回，另一隻於10月13日販售至縣內另一家肉品加工廠，屠宰後於隔日出貨至下游零售商並當日全數販售完畢。

另一家分切廠因沒有屠宰場，兩隻豬隻是於大安區肉品市場屠宰完成才送到廠內，其肉品與其他健康豬隻肉品一同販售至縣內縣某肉品加工廠。

彰化縣衛生局說，目前知道這兩家加工廠流出的肉品，銷售流向包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市，已通知相關縣市的衛生局，協請清查下游零售商的產品流向，確保全面監控，業者也已預防性停售尚未售出的肉品。

彰化縣內目前有33家廚餘養豬場，彰化縣府環保局今天也前往稽查是否確實停止餵養廚餘，一旦查獲違反將依廢棄物清理法與飼料管理法開罰，環保局指出，但中午為止各場區內的廚餘桶是空的，沒有查獲違規。