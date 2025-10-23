快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化衛生局追病豬接觸豬 4隻退回1隻、其他轉往6縣市

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中衛生局清查非洲豬瘟豬隻接觸豬流向，其中賣到彰化的有4隻，彰化縣衛生局進一步追查這4隻疑似病豬的接觸豬發現，其實有一隻因品質不合被退回。本報資料照片
台中衛生局清查非洲豬瘟豬隻接觸豬流向，其中賣到彰化的有4隻，彰化縣衛生局進一步追查這4隻疑似病豬的接觸豬發現，其實有一隻因品質不合被退回。本報資料照片

台中衛生局清查非洲豬瘟豬隻接觸豬流向，其中賣到彰化的有4隻，彰化縣衛生局進一步追查這4隻疑似病豬的接觸豬發現，其實有一隻因品質不合被退回，又其中兩隻在台中屠宰完才送到彰化加工廠，彰化縣府衛生局長葉彥伯說，經上下游出貨與退貨狀況比對，加上昨天提醒相關業者若有狀況須回報，最終掌握明確流向。

台中市衛生局長曾梓展今天表示，28頭疑似非洲豬瘟豬的流向經食安處連夜稽查，查出台中市有12家個人或公司戶、賣23隻，共2878公斤，其中到彰化2處4隻、共451公斤；彰化縣府農業處昨向農業部檢署確認時，也認定4隻豬隻以活體運送到彰化埤頭鄉一家屠宰場，經檢驗無虞已被分切運送。

但彰化縣衛生局進一步調查發現，4隻豬分別送往彰化縣內兩家肉品分切廠，其中一家有自己屠宰場的業者將其中一隻因品質不佳的豬隻退回，另一隻於10月13日販售至縣內另一家肉品加工廠，屠宰後於隔日出貨至下游零售商並當日全數販售完畢。

另一家分切廠因沒有屠宰場，兩隻豬隻是於大安區肉品市場屠宰完成才送到廠內，其肉品與其他健康豬隻肉品一同販售至縣內縣某肉品加工廠。

彰化縣衛生局說，目前知道這兩家加工廠流出的肉品，銷售流向包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市，已通知相關縣市的衛生局，協請清查下游零售商的產品流向，確保全面監控，業者也已預防性停售尚未售出的肉品。

彰化縣內目前有33家廚餘養豬場，彰化縣府環保局今天也前往稽查是否確實停止餵養廚餘，一旦查獲違反將依廢棄物清理法與飼料管理法開罰，環保局指出，但中午為止各場區內的廚餘桶是空的，沒有查獲違規。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

地牛翻身！14:35分南投規模4.3地震 最大震度彰化、雲林3級

台南市肉品市場收5424張健康聲明書 31萬頭豬隻無異常

溫體豬明起買不到！彰化市場搶肉「 阿三肉圓」急加量備料估撐到周六

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

台中市梧棲區一處養豬場傳出非洲豬瘟，10月13日曾出貨28頭豬至大安肉品市場屠宰，其中1頭屠體被嘉義縣六腳鄉肉品業者買走...

防非洲豬瘟！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬

非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體...

防堵非洲豬瘟 黑豬農嘆：沒有廚餘吃等於讓黑豬滅種

台中市梧棲出現疑非洲豬瘟案例，政府全面禁止廚餘餵養5天。對黑豬產業是一大衝擊，屏東縣養黑豬農民無奈嘆，犧牲8％黑豬產業，...

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，農業部宣布自10月22日中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，視疫情狀況再決定是否延長。政策一...

廚餘養豬遭疑非洲豬瘟破口 民進黨：地方防疫管理出問題

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，外界質疑賴清德總統過去擔任行政院長時未禁廚餘養豬，才導致防疫失敗。民進黨指出，中央早已訂出明確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。