中央地方不同調？台中斃死豬疑非洲豬瘟 195頭豬全掩埋？農業局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市農業局長張敬昌（中）說明梧棲一處養豬場剩餘195頭豬處理方式。記者趙容萱／攝影
台中市農業局長張敬昌（中）說明梧棲一處養豬場剩餘195頭豬處理方式。記者趙容萱／攝影

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，發生地梧棲一處養豬場剩餘的195頭豬隻全部遭到撲殺，昨運至山線一處應急掩埋場，遭外界質疑，農業部強調要焚化，但台中市府卻用掩埋，中央、地方不同調，憂疫情擴散。台中市農業局長張敬昌說，中央未強制要求要焚化，農業局依動物傳染病防治條例採掩埋，非常適當。

張敬昌今在台中市政府跨局處記者會上說明，案發後市府已針對該牧場預防性撲殺，該牧場總共有300多頭豬隻，除了117頭已經死亡，市府撲殺195頭。豬隻撲殺後有幾種處理方式，就地掩埋、焚化或疫地掩埋，台中市本來就有一處合格的疫病防治掩埋場，因此以化製車運到該掩埋場掩埋。

張敬昌表示，動物傳染病防治條例規範，處理上可採掩埋、焚燒、化製中任何一種，各有其學理根據，也要視現場環境而訂；台中市農業局評估結果，認為以掩埋是非常適當方法。

張敬昌說明，中央並未強制要求要焚化豬隻屍體，本來就有用掩埋方式處理豬隻屍體，這次梧棲案場豬隻數量難以焚化處理，改採掩埋方式，會噴灑化學消毒藥劑，在期限內禁止開挖，皆依相關掩埋程序處置，請外界不用擔心。

