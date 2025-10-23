基因編輯技術有望根除豬瘟 盼為對抗非洲豬瘟鋪路

快訊

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
台中出現疑似非洲豬瘟案例。示意圖。中央社
台中出現疑似非洲豬瘟案例。示意圖。中央社

「金融時報」報導，科學家透過基因編輯技術，培育出能完全抵抗傳統豬瘟的豬隻，為防範這種威脅全球數以億計豬隻的疾病提供潛在利器，並為找出解方對付更難纏的非洲豬瘟鋪路。

蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）羅斯林研究所（Roslin Institute）研究團隊指出，這項DNA編輯技術能阻止病毒複製、讓豬隻完全免於感染，對牠們的健康與發育也沒有可觀察到的負面影響。

全球養豬業迄今仍為傳統豬瘟所苦，這會帶來巨大的經濟損失，在歐洲與美國以外地區尤為嚴重。這項研究為透過精準修改DNA序列技術來控制家畜疾病的領域做出貢獻。

羅斯林研究所科學家、研究共同執筆人里利寇（Simon Lillico）說：「我們的研究凸顯了基因編輯在改善動物健康和支持永續農業方面的潛力。」這項研究今天刊載於「生物技術趨勢」（Trends inBiotechnology）期刊。

研究人員以CRISPR-Cas9「基因剪刀」技術，對豬隻受精卵進行基因編輯，接著將其植入代孕母豬體內，最終誕生出基因改造的小豬。

此舉破壞了病毒在複製過程中所需的蛋白質，藉此防止豬隻感染傳統豬瘟。

研究人員指出，相同的基因編輯原理或許也能應用在牛、羊等家畜身上，以防範類似的病原體。

研究人員說，儘管疫苗能夠降低感染率，但傳統豬瘟病毒仍具有高度耐存活性，且容易在野豬與家豬間擴散。

舉例來說，2018年，日本時隔26年再爆豬瘟疫情，即使大規模接種疫苗，當時仍被迫撲殺超過13萬頭豬。而在1990年代末期，荷蘭豬瘟導致約1100萬頭豬遭撲殺，損失約23億美元（約新台幣708億元）。

聯合國糧農組織（FAO）動物健康專家狄加度（Amy Delgado）說：「日本與印尼2025年爆出傳統豬瘟，再次凸顯這種疾病跨境擴散的威脅，對養豬業造成毀滅性影響。」

羅斯林研究所的科學家從事動物基因編輯已數十載，最著名的是1996年根據成羊細胞，做出全球第一隻複製羊桃莉（Dolly sheep）。

英國劍橋大學（Cambridge University）先天免疫學教授暨獸醫布萊恩（Clare Bryant）說，針對豬隻進行基因編輯的做法相當巧妙，但真正挑戰在於如何實際應用。

她說，歐洲民眾對基因改造生物的抗拒，恐使推廣基改豬難度大增，而亞洲地區接受度相對較高。

布萊恩也提到，在部分國家中，由於成本與後勤問題，疫苗接種率有限，政府多半採取撲殺作為防疫手段。

她說：「有些國家根本沒有意願為動物接種疫苗，對基因編輯的接受度可能也不高。」

歐洲畜牧業與肉品貿易聯盟副主席布爾（KnudBuhl）表示，在傳統豬瘟幾乎已根除的歐洲，業界必須評估基因編輯的投資報酬率。但在亞洲與拉丁美洲等仍受豬瘟困擾的地區，這項技術「極具應用價值」。

他說，未來若能將基因編輯技術應用於防範殺傷力更強的非洲豬瘟，將「更具意義」。

