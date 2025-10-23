台中非洲豬瘟爆發 市長盧秀燕未主持記者會遭轟神隱

台中市出現全台首起非洲豬瘟，民進黨多位市議員今質疑，面對防疫危機，盧秀燕市長「神隱不出面」參加台中購物節卻沒有參加防疫記者會，直到行政院長今天到台中，才看到市長。市府表示，盧秀燕昨天有接受媒體訪問，說明相關狀況。

民進黨市議員陳淑華、林德宇與周永鴻指出，市長盧秀燕昨天出席台中購物節記者會，卻未主持全台首見的非洲豬瘟防疫記者會，直到今天的記者會仍「神隱」，直到行政院長卓榮泰今天到台中，盧市長才前往陪同，這不是「蹭」中央嗎？

林德宇說，高雄、台南都不是案發地，兩位市長都親自召開記者會安民心；周永鴻說，台中則是非主管單位衛生局負責說明，實在看不下去。陳淑華質疑，面對疫情危機，市府沒有統一指揮與資訊窗口，導致市民恐慌、基層混亂。

市議員林德宇指出，台中市校園團膳廚餘自昨起即陷入無人處理的窘境，到中午11點半，市府還沒有明確方案。他表示，上午教育局長蔣局長稱「清潔隊會主動收運」，副市長鄭照新則說「環保局會聯繫業者」，但稍早防疫記者會上，環保局長陳宏益又改口表示「業者需自行將餐車開往指定地點傾倒」。