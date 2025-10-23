批盧秀燕眼中只有購物節！林楚茵亮快遞單：病死豬檢體20日下班才寄

台中梧棲養豬場檢出非洲豬瘟陽性，外界將矛頭指向台中市府，質疑市府延後10天、死亡豬隻達117頭時才檢驗。民進黨立委林楚茵今拿出快遞單據，指出10日就有豬隻死亡，台中市動保防疫處拖到20日下班時間才從台中送件給農業部，「盧秀燕眼中只有購物節，但全民的豬肉被毀了！」

根據快遞單據資訊，顯示台中市動保防疫處人員在20日傍晚5時許，將疑似非洲豬瘟檢體宅配寄件，並勾選希望在21日下午1時前，送到位於新北市淡水區的農業部獸醫研究所。

林楚茵在臉書發文質疑，台中市長盧秀燕是「台中徐榛蔚」？一個是颱風還在韓國，一個是豬瘟爆發了還在打鼓購物節，單據證明「台中盧媽媽就是拖延不在乎防疫」，10月10日就已經出現豬隻死亡，從快遞單據可以證明，10月20日下午五時才從台中送件給農業部。