中市豬死訪視未採樣 農業部：當時獸醫診斷胸膜肺炎無異常

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟案例，從豬隻死亡到送檢時間長達10天，當地動保處「有訪視未採樣」挨批輕忽，農業部今天指出，發現疑似非洲豬瘟案例後，後續若有豬隻出現出血症狀，會要求地方動物防疫機關，發現疑似症狀就進行採檢。

台中市一處使用廚餘的養豬場出現豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止廚餘養豬。回溯疫調過程，台中市動保處10月14日訪視時，因飼主表明已治療不願採樣，動保處評估無非洲豬瘟症狀因此未檢驗，遭外界批評採樣時程延宕。

農業部動植物防疫檢疫署林念農說明，當時豬農發現豬隻死亡時已找特約獸醫師診斷，診斷結果認為是放線桿菌胸膜肺炎感染，「所以是沒有異常的情形」，後續因治療後又持續死亡，可能不是當初判定的結果，因此台中市動保處又到現場採樣，才發現疑似非洲豬瘟的案例。

林念農說明，「動物傳染病防治條例」第9條、第13條規範，動物所有人要配合動物防疫人員執行相關場所、動物檢查，違反可裁罰3到15萬元。

針對未來是否建議出現類似案例就強制採樣，林念農說，在發現疑似非洲豬瘟案例後，由於疾病樣態多元，比如放線桿菌胸膜肺炎、豬丹毒、非洲豬瘟、傳統豬瘟症狀都差不多，假設後續有豬隻出現出血症狀，會要求地方動物防疫機關，發現疑似症狀就進行採檢。

針對市府將病死、預防性撲殺的300多頭豬掩埋處理，引發豬農擔憂病毒透過地下水傳染。林念農表示，主要還是看場地與環境，部分養豬戶現場腹地不夠，且沒有適合掩埋的場所，台中市已規劃動物屍體掩埋地點，但地點周邊還有樹林，不適合採取焚燒。

林念農說明，採掩埋方式前，已會同當地環保局到現場做好適當處置，包括鋪設不透水布避免地下水滲漏，現場都有做適當處置，掩埋後也有做消毒及適當防護措施。