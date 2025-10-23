雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

快訊

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
鬍鬚張在外送平台的部分品項調漲15%。報系資料照片
鬍鬚張在外送平台的部分品項調漲15%。報系資料照片

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外送平台上的單點價格悄悄漲價，懷疑是否是因為豬肉供需不足，而間接調整售價，對此，鬍鬚張表示，價格調整單純是因為外送平台費成本上漲關係，與豬瘟無關。

有民眾發現，鬍鬚張在Uber Eats平台販售的雞魯飯，原本售價59元、漲到68元，魯肉飯也從39元調漲成45元，漲幅均約15%左右。由於剛好遇上疑似非洲豬瘟病例再起，引發消費者聯想是否因為豬價波動，而調整售價。

鬍鬚張澄清，外送平台調整價格純粹是因為該平台服務費率漲價，不得已才調整價格。為了確保產品及服務品質，透過調整少數產品，去分擔費用，店內價格則無調整。同時，也強調「目前店內魯肉飯等豬肉類產品的供應穩定、品質良好，供應商也同步進行貨源盤點與管理，未受到非洲豬瘟疫影響。」

非洲豬瘟 廚餘

