台南市肉品市場收5424張健康聲明書 31萬頭豬隻無異常

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南養豬戶自主加強消毒。圖／農業局提供
台南養豬戶自主加強消毒。圖／農業局提供

國內出現非洲豬瘟疫情，台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑今日在市政總質詢中關切市府防疫措施及對市民飲食影響。市長黃偉哲表示，台南已啟動跨局處防疫應變小組，從上游養殖、中游市場、下游餐飲到消費者端建立完整防線，並強調非洲豬瘟非食安問題，民眾無須恐慌。

李中岑表示，雖然專家一直強調非洲豬瘟，人豬不會共染，民眾還是會擔心吃到非洲豬瘟豬肉，台南人最愛點一碗滷肉飯配著魚丸湯，這是台南的幸福滋味，這樣的庶民小吃，因非洲豬瘟起了小變化，有些滷肉飯店和一些米其林餐廳，近期也公開宣稱不用豬肉，使用豬肉的台南小吃會受到影響嗎？市府該如何協助和防範？

黃偉哲說，台南養殖的豬肉最鮮美，所以台南的滷肉飯最好吃，非洲豬瘟的出現，讓一些米其林餐廳和小吃業者紛紛表態，近期不推豬肉美食，因為中央已提出5天禁運等相關措施，所以消費者應該吃的是冷凍豬肉，只要高溫烹調無須擔心。

衛生局長李翠鳳表示，烹調食物溫度只要超過70度，豬肉都是安全的，這不是食安問題，市民可以安心。

此外市府針對東南亞商店豬肉製品來源符合性共查核59家，均未查獲來自疫區不法肉品。轄內肉品市場屠體運輸車GPS暨GHP符合性，共完成查察84車次；另針對市場餐飲業及販售業等進行含肉製品來源及原產地標示查察，累計完成查核1173家次，皆未查獲違規情事。

農業局長李芳林說，台南市有526場養豬場，畜養的豬隻57萬5千多隻，佔全國養豬比例11.38%，做好源頭管控。農業局每日稽查兩大肉品市場，截至10月22日共收取5424張健康聲明書、31萬502頭豬隻皆無異常，化製場檢驗46頭死亡豬亦未檢出病毒。轄內12個廚餘養豬場已全面禁用廚餘，並配合中央加強查核市場及餐飲業肉品來源，未發現違規情事。

教育局同步調整校園午餐及廚餘回收作業，即日起至11月30日，學校午餐豬肉一律採CAS認證產品，暫停使用溫體豬肉，並減少豬肉菜品改以其他蛋白質替代。廚餘回收須由具核發許可的業者或區清潔隊處理，確保流向可控透明。剩食僅供個人食用，嚴禁外流。

非洲豬瘟 廚餘

