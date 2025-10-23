快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

疑似廚餘養豬惹禍 農業部：目前沒有全面禁止

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國內出現疑似非洲豬瘟案例，外界關注是否應全面禁止廚餘養豬。農業部次長胡忠一23日表示，目前仍在進行疫情調查，待釐清傳染來源後再做決策，「目前沒有全面禁止的做法」。

胡忠一指出，廚餘養豬在歐盟、美國、日本、韓國等多國仍被允許使用，世界衛生組織（WOAH）也採相同立場，只要廚餘經90度高溫蒸煮1小時即可安全使用。現階段將以科學方法釐清傳染來源，可能涉及車輛、人員或廚餘，約5至10天後再決定後續措施。

不過，行政院今日於院會後宣布，自10月22日起全國全面禁止使用廚餘餵豬，並同步啟動全國豬隻禁運、禁宰5日，視疫情發展滾動檢討。

行政院發言人李慧芝表示，台灣近7年成功防堵非洲豬瘟，顯示廚餘處理配套措施有效，包括廚餘中心溫度須達90度並持續蒸煮1小時。她強調，相關制度已具防疫成效，後續將視疫情發展調整。

農業部防檢署組長林念農補充，依國際規範，廚餘經高溫處理可殺滅病毒。該疑似案例中，業者初判為肺炎並非異常，後續豬隻陸續死亡，台中市動保處再次採樣後才檢出非洲豬瘟病毒。

至於外界關注的豬隻流向，林念農說，該養豬場13日曾運送28頭豬隻至台中大安肉品市場，豬隻均經屠宰衛生檢查，未見異常出血或臨床症狀。李慧芝補充，台中市政府已就相關流向進行追查，目前部分豬肉確有流入當地市場，詳細調查結果將對外說明。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

農業部：初步分析　台中非洲豬瘟病毒與越南相似度高

普發一萬還要等 政院：尚未收到立院函文

卓榮泰：立委索資若涉機敏 首長應親把關避免不當外洩

相關新聞

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外...

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天...

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃路非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。