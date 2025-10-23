疑似廚餘養豬惹禍 農業部：目前沒有全面禁止

國內出現疑似非洲豬瘟案例，外界關注是否應全面禁止廚餘養豬。農業部次長胡忠一23日表示，目前仍在進行疫情調查，待釐清傳染來源後再做決策，「目前沒有全面禁止的做法」。

胡忠一指出，廚餘養豬在歐盟、美國、日本、韓國等多國仍被允許使用，世界衛生組織（WOAH）也採相同立場，只要廚餘經90度高溫蒸煮1小時即可安全使用。現階段將以科學方法釐清傳染來源，可能涉及車輛、人員或廚餘，約5至10天後再決定後續措施。

不過，行政院今日於院會後宣布，自10月22日起全國全面禁止使用廚餘餵豬，並同步啟動全國豬隻禁運、禁宰5日，視疫情發展滾動檢討。

行政院發言人李慧芝表示，台灣近7年成功防堵非洲豬瘟，顯示廚餘處理配套措施有效，包括廚餘中心溫度須達90度並持續蒸煮1小時。她強調，相關制度已具防疫成效，後續將視疫情發展調整。

農業部防檢署組長林念農補充，依國際規範，廚餘經高溫處理可殺滅病毒。該疑似案例中，業者初判為肺炎並非異常，後續豬隻陸續死亡，台中市動保處再次採樣後才檢出非洲豬瘟病毒。

至於外界關注的豬隻流向，林念農說，該養豬場13日曾運送28頭豬隻至台中大安肉品市場，豬隻均經屠宰衛生檢查，未見異常出血或臨床症狀。李慧芝補充，台中市政府已就相關流向進行追查，目前部分豬肉確有流入當地市場，詳細調查結果將對外說明。