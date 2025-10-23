農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天說，世界動物衛生組織容許在徹底蒸煮的情況下飼養豬隻，美、日、韓歐盟皆然，加上傳染源仍在確定，目前未考慮全面禁止，待疫調結果出爐再決策。

台中市一處使用廚餘的養豬場出現豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為防疫情擴散，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止廚餘養豬，引發恐慌。

針對政府是否評估全面禁止廚餘，行政院發言人李慧芝說明廚餘養豬規範，她指出，透過廚餘蒸煮中心溫度達90度C以上，連續蒸煮1小時，而台灣近7年來成功防疫，代表廚餘配套措施完整且有成效。

農業部次長胡忠一指出，事實上，全世界有很多國家都在使用廚餘養豬，包括美國、歐盟、日本及韓國，此作法也被世界衛生組織容許，只要廚餘徹底蒸煮達90度以上，可用於飼養豬隻。

胡說，農業部正針對疑似非洲豬瘟個案進行疫調，確認傳染來源究竟是來自車、人或廚餘，政府將用科學方法精準定位，再做下一步決策，目前沒有全面禁止廚餘養豬的作法。

由於廚餘養豬禁令可能延長，各界關注政府廚餘去化量能是否足夠，環境部環管署主任魏文宜說明，全國一天廚餘量約2115公噸，其中家戶廚餘為1385公噸、事業廚餘731公噸，目前處理家戶廚餘設備容量有1620公噸，量能足夠；事業廚餘將優先朝堆肥化、能源化處理，不足部分將以掩埋或其他處理方式。

魏文宜呼籲，廚餘部分仍希望「源頭減量」，請民眾在家煮食吃多少就煮多少，在外用餐吃多少就點多少。