快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體豬食材。記者許正宏／攝影
非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體豬食材。記者許正宏／攝影

非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體豬食材。教育局表示，各校營養午餐均使用具認證標章豬肉且大多數非採用溫體豬，但考量到極少數曾使用溫體豬業者，目前已要求暫時停用相關食材。

教育局表示，學校午餐所使用肉類食材均採用「三章一Q」認證食材，並要求供應廠商提供豬肉來源證明與溯源資料，確認肉品均由合法屠宰場供應，確保來源安全、品質無虞。

教育局強調，因應本次豬瘟，已請學校可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足、營養不打折，今天上午也會同衛生局與動保處，進行聯合食安查核，後續將持續將肉品列為稽查重點，並增加不定期食安查核，嚴格把關食材品質，杜絕問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。

非洲豬瘟 廚餘 營養午餐

延伸閱讀

「林老師」冒名招生幼童地下室上課 補習班自清反遭中市府停招

防非洲豬瘟！花蓮宣布營養午餐禁用豬肉兩周 用這些代替

合法補習班自清卻受罰 立委向中市教育局提四訴求

因應非洲豬瘟 竹市府啟動強化校園營養午餐5道防線機制

相關新聞

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外...

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天...

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃路非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。