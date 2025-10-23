政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體豬食材。教育局表示，各校營養午餐均使用具認證標章豬肉且大多數非採用溫體豬，但考量到極少數曾使用溫體豬業者，目前已要求暫時停用相關食材。

教育局表示，學校午餐所使用肉類食材均採用「三章一Q」認證食材，並要求供應廠商提供豬肉來源證明與溯源資料，確認肉品均由合法屠宰場供應，確保來源安全、品質無虞。

教育局強調，因應本次豬瘟，已請學校可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足、營養不打折，今天上午也會同衛生局與動保處，進行聯合食安查核，後續將持續將肉品列為稽查重點，並增加不定期食安查核，嚴格把關食材品質，杜絕問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。