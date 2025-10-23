快訊

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
因應禁宰政策，好市多全台門市豬肉品項一卡限購一份。記者黃筱晴／攝影
因應禁宰政策，好市多全台門市豬肉品項一卡限購一份。記者黃筱晴／攝影

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，農業部宣布自10月22日中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，視疫情狀況再決定是否延長。政策一出，零售通路紛紛啟動應變措施，其中好市多今日率先開出限購第一槍，全台賣場即日起針對所有豬肉品項實施「一卡限購一份」規定。

好市多表示，此次限購政策不限台灣豬，涵蓋所有豬肉產品，主要為配合政府防疫政策並維持貨量穩定，確保會員能公平購買。雖然禁宰、禁運政策可能影響短期供應，但目前各品項庫存仍充足，呼籲民眾理性採買、勿過度囤貨。

全聯福利中心則回應，目前生鮮豬肉供貨量充足，所有豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰場，屠宰過程皆依規範進行並有獸醫師駐廠把關，嚴守食安標準，讓消費者能安心選購。

家樂福表示，目前供貨穩定、未有漲價或限購措施，昨日豬肉銷售量較平日成長約2成。愛買量販則指出，合作廠商生產狀況安全無虞，供貨穩定，賣場也未出現搶購潮，後續將密切關注主管機關公告，視疫情發展調整相關販售政策。

非洲豬瘟 廚餘 好市多

