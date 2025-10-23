快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟防疫應變 屏東縣崁頂焚化廠去化廚餘、禁外縣市進入

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府兵分五路稽查廚餘養豬場。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府兵分五路稽查廚餘養豬場。圖／屏東縣政府提供

台中疑出現非洲豬瘟案例，屏東縣政府今兵分五路稽查縣內98家廚餘養豬場，並召開非洲豬瘟應變專案會議。副縣長黃國榮說，強化縣內化製廠運作、廚餘去化與環境清消。配合防疫與環境部要求，請環保局協助清運縣內各機關、學校、團體所產生廚餘，暫時同意進入崁頂焚化廠去化，並要求相關廚餘收受業者即起停止收受外縣市廚餘。

屏東縣環保局表示，因應非洲豬瘟廚餘禁養豬，現階段廚餘處理，原本委託公所清潔隊清運的產源，可延續交付清潔隊清運，清潔隊清運後送至枋寮掩埋場附設堆肥場處理；原本並未委託公所清潔隊清運廚餘產源，可將廚餘清運至崁頂焚化爐處理，「但僅限屏東縣的產源」。

環保局長顏幸苑說，屏東縣一天產生廚餘量40噸，送掩埋場約6到8噸，其他廚餘量約30多噸送至焚化爐。廚餘養豬的養豬場，其廚餘約8成來自外縣市，在廚餘禁養豬隻期間，禁外縣市廚餘載運至屏東縣處理。

周春米說，依農業部指示，五天禁運、禁宰、禁止餵養廚餘，先釐清是否單一個案，還是後續有其他狀況，隨時提高警戒，希望是單一個案，現在也在調查為什麼台中梧棲養豬場會變成破口，要將防疫防線布得更緊密，這不僅是民生課題，產業課題，也是社會安定的課題。

未來屏東縣是否會禁廚餘養豬？周春米說，這是產業政策，養豬產業關係整個環境，廚餘後續、去化，需中央力量搭配，光是地方能量沒有辦法，據她了解，都有在討論，後續等環境部，農業部，行政院指導，地方配合中央，屏東要更加力，屏東是第二大養豬的縣市。

副縣長黃國榮說，針對屏東縣化製廠收受處理，依中央決議，基於全國防疫一體，縣府同意除台中市以外其他縣市的斃死豬、動物性廢渣、下腳料進入屏縣化製廠化製處理，但仍建議請彰化縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣等本身具備化製廠的縣市優先處理該縣的斃死豬，以維護防疫安全。

環境清消部分，黃國榮說，要求動防所針對高風險區域畜牧場外圍公共環境加強清消，並發放消毒藥水提供畜牧場、屠宰場、肉品市場、化製廠等業者加強自行場內消毒。

養豬場管理，依據農業部公告，從10月22日起全面禁使用廚餘養豬，違者將依動物傳染病防治條例及飼料管理法開罰，籲請養豬業者務必嚴格遵守。

屏東縣政府兵分五路稽查廚餘養豬場。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府兵分五路稽查廚餘養豬場。圖／屏東縣政府提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

廚餘禁養豬...衝擊去化量能 蘇俊賓籲中央協調跨縣市支援

非洲豬瘟禁廚餘養豬 竹縣月增823噸廚餘衝擊處理量

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

影／防堵非洲豬瘟！「養豬大縣」屏東兵分五路全面稽查98家廚餘養豬場

相關新聞

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外...

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天...

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃路非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。