非洲豬瘟防疫應變 屏東縣崁頂焚化廠去化廚餘、禁外縣市進入

台中疑出現非洲豬瘟案例，屏東縣政府今兵分五路稽查縣內98家廚餘養豬場，並召開非洲豬瘟應變專案會議。副縣長黃國榮說，強化縣內化製廠運作、廚餘去化與環境清消。配合防疫與環境部要求，請環保局協助清運縣內各機關、學校、團體所產生廚餘，暫時同意進入崁頂焚化廠去化，並要求相關廚餘收受業者即起停止收受外縣市廚餘。

屏東縣環保局表示，因應非洲豬瘟廚餘禁養豬，現階段廚餘處理，原本委託公所清潔隊清運的產源，可延續交付清潔隊清運，清潔隊清運後送至枋寮掩埋場附設堆肥場處理；原本並未委託公所清潔隊清運廚餘產源，可將廚餘清運至崁頂焚化爐處理，「但僅限屏東縣的產源」。

環保局長顏幸苑說，屏東縣一天產生廚餘量40噸，送掩埋場約6到8噸，其他廚餘量約30多噸送至焚化爐。廚餘養豬的養豬場，其廚餘約8成來自外縣市，在廚餘禁養豬隻期間，禁外縣市廚餘載運至屏東縣處理。

周春米說，依農業部指示，五天禁運、禁宰、禁止餵養廚餘，先釐清是否單一個案，還是後續有其他狀況，隨時提高警戒，希望是單一個案，現在也在調查為什麼台中梧棲養豬場會變成破口，要將防疫防線布得更緊密，這不僅是民生課題，產業課題，也是社會安定的課題。

未來屏東縣是否會禁廚餘養豬？周春米說，這是產業政策，養豬產業關係整個環境，廚餘後續、去化，需中央力量搭配，光是地方能量沒有辦法，據她了解，都有在討論，後續等環境部，農業部，行政院指導，地方配合中央，屏東要更加力，屏東是第二大養豬的縣市。

副縣長黃國榮說，針對屏東縣化製廠收受處理，依中央決議，基於全國防疫一體，縣府同意除台中市以外其他縣市的斃死豬、動物性廢渣、下腳料進入屏縣化製廠化製處理，但仍建議請彰化縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣等本身具備化製廠的縣市優先處理該縣的斃死豬，以維護防疫安全。

環境清消部分，黃國榮說，要求動防所針對高風險區域畜牧場外圍公共環境加強清消，並發放消毒藥水提供畜牧場、屠宰場、肉品市場、化製廠等業者加強自行場內消毒。