快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

因應非洲豬瘟威脅 臺北市市場處23日啟動跨局處聯合稽查

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
西寧市場稽查狀況。圖／臺北市政府經發局市場處
西寧市場稽查狀況。圖／臺北市政府經發局市場處

針對台中地區爆發疑似非洲豬瘟案例，農業部已於22日中午12時起公告全國豬隻禁運、禁宰5天，並視疫情發展滾動調整。臺北市政府對此高度重視，立即啟動防疫應變機制。市場處23日偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。

臺北市市場處於22日第一時間通知轄管各公有市場及自治會，要求各豬肉品攤商落實肉品溯源管理，嚴禁販售來源不明之豬肉及其加工製品，並應備妥屠宰證明及進貨來源文件，以供查驗。同時，加強宣導非洲豬瘟防疫觀念，呼籲攤商確實落實自主管理及通報作業，共同維護市場肉品衛生安全。

市場處23日偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。另部分市場如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市5日。

市場處將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系之各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食的安全。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

農業部：初步分析　台中非洲豬瘟病毒與越南相似度高

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

影／防堵非洲豬瘟！「養豬大縣」屏東兵分五路全面稽查98家廚餘養豬場

相關新聞

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外...

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天...

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃路非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。