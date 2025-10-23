廚餘禁養豬...衝擊去化量能 蘇俊賓籲中央協調跨縣市支援

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，行政院會今討論相關防疫措施，與會的桃園市副市長蘇俊賓指出，廚餘禁止養豬政策將對各縣市處理量能造成嚴重衝擊，許多縣市現有處理量能都已趨飽和，呼籲中央精準盤點廚餘產生量及處理量，協調跨縣市支援。

蘇俊賓表示，根據環境部統計，全國每日產生約2115噸廚餘，其中1324噸原用作養豬飼料，中央宣布廚餘禁養豬令後，各地廚餘去化壓力明顯攀升，現有再利用處理量能已趨飽和狀態。

「許多縣市被迫將廚餘送入焚化體系作為緊急應變措施」，蘇俊賓警告，大量廚餘進入焚化爐將增加操作風險，因為廚餘水分、鹽分含量偏高，不僅可能損害爐體設備，也會影響操作溫度，增加空汙排放風險，建議中央應精準盤點廚餘產生量及處理量，並做好跨縣市支援合作的前期協調與資源配置，「短周期的緊急應變不適合長期持續下去」，呼籲政府制定更完善的長期規畫。

蘇俊賓表示，目前廚餘飼料化作法無法確保落實高溫蒸煮溫度條件，且缺乏廚餘來源溯源稽查機制，長期全面禁止廚餘養豬的成本極高，仍需要社會凝聚共識；若未來再度開放廚餘養豬，必須建立源頭管制與風險區域畫分功能，確保收運來源明確透明。

他也建議，可由中央規畫統一蒸煮作業，建立統一標準作業流程，先投資必要設施設備，在源頭布置防疫節點，並做好防疫區劃，以利後續釐清與溯源，避免養豬場自行蒸煮不確實產生的風險。

行政院長卓榮泰回應，台灣不可能讓廚餘完全不當作養豬飼料。他指示環境部妥善研議廚餘去化問題，安排調配各縣市的廚餘處理量，並要求短期與長期都要做好完整規畫。