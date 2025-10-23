刪凍預算挨批非洲豬瘟破口 民眾黨團：蘇貞昌預算僅4.5億 高下立判

我國出現首例疑似非洲豬瘟案例，民眾黨立法院黨團今天表示，此時朝野本應團結應戰，然而綠媒仍然不甘寂寞，配合側翼發動政治攻擊，試圖將防疫不力歸咎於預算刪減，我國過去7年成功守住非洲豬瘟，立法院通過的預算也從4.5億元增加至5.6億元。

鏡週刊報導，台灣去年好不容易豬瘟全面拔針滿1年，孰料台中梧棲一間養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，政府下令全國禁運、禁宰5天，誓言防堵疫情擴散。此外，不少人發現在今年總預算當中，食藥署「食品邊境查驗及國內外稽查管理」費用遭凍結及減列共4000萬元，而提案人正是民眾黨立法院黨團總召黃國昌。

民眾黨立法院黨團表示，台灣疑似出現非洲豬瘟疫情，此刻朝野本應不分黨派，全國團結一心應戰，但是綠媒仍然不甘寂寞，配合側翼發動政治攻擊，試圖將防疫不力歸咎於預算被刪減2000萬元，這種「一出事，就哭窮」的老招玩不膩，反觀過去相關預算僅4.5億元，行政院前院長蘇貞昌還親自到機場嚴查嚴守，相比真的高下立判。

民眾黨團指出，綠營側翼先是指控延誤通報，台中市長盧秀燕要負最大責任，結果被農業部長陳駿季「來源最可能是違法肉品帶入境混進廚餘」一句話打臉，雲林縣長張麗善早在2018年提倡禁止廚餘養豬，時任行政院長賴清德卻公開反對，也因此被養殖業者反嗆「賴清德才是罪魁禍首」。

民眾黨團再指，綠營眼見火燒總統府，趕忙攻擊在野黨刪減預算罪大惡極，造謠民眾黨大砍邊境查驗預算，然而經過整理近年政府預算書，食藥署編列「食品邊境查驗及國內外稽查管理」預算，金額從110年度的4.7億元，攀升至114年度的6.2億元，而立法院審核通過的法定預算，也從110年度的4.5億元，連年增加至114年度的5.6億元。

民眾黨團說，側翼與其怪東怪西，不如反問為何預算年創新高，我國過去7年成功守住非洲豬瘟，現在換上賴清德總統、行政院長卓榮泰就破功？

民眾黨團表示，去年3月爆發蘇丹紅辣椒粉風波，同年5月從中國輸入的辣椒粉、9月從埃及進口的胡荽子粉也被檢出含蘇丹色素，然而當時食藥署的檢驗機制狀況外，衛福部還一度掛保證「蘇丹紅採取100%逐批查驗」，後來也被發現仍然有毒粉流入市場。

民眾黨團指出，時任衛福部長薛瑞元後來坦誠指令下達有誤，「未確實100%逐批查驗蘇丹紅」，衛福部也為此事公開向社會道歉，而民眾黨團提案刪減相關預算2000萬元、凍結2000萬元，其中凍結的金額也在食藥署向立法院提交檢討報告後，全數予以解凍。

民眾黨團說明，過去提案刪凍邊境查驗預算，就是要求衛福部記取教訓、落實查驗，這是善盡在野黨該有的責任，側翼反智洗地的說法，不僅無法幫民進黨政府轉移焦點，更是再度提醒社會大眾，食藥署捅出蘇丹紅的大簍子，「不要好了傷疤忘了痛」。

民眾黨團說，卓榮泰手握最高總預算不會執政，一天到晚還哭窮違法跟地方政府搶錢，甚至要靠綠媒與側翼轉移執政無能焦點，真的可以下台了。