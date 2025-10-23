快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

農業部：初步分析　台中非洲豬瘟病毒與越南相似度高

中央社／ 台北23日電
台中梧棲1家養豬場爆發斃死豬疑非洲豬瘟，300頭豬隻全面淨空，現場緊急進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影
台中梧棲1家養豬場爆發斃死豬疑非洲豬瘟，300頭豬隻全面淨空，現場緊急進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟案例，農業部今天表示，經初步檢測結果，疑似非洲豬瘟個案病毒與越南相似度比較高，但完整資訊仍要等獸醫研究所的完整分析。

台中市一處使用廚餘的養豬場爆發豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為防止疫情擴散，農業部宣布，全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬。

外界關注疑似非洲豬瘟的病毒株來源，農業部防檢署組長林念農在行政院會後記者會時說明，初步檢測結果病毒與越南相似度比較高，目前正進行基因定序，比較完整的資訊必須等獸醫研究所的完整分析。

林念農強調，台灣對於非洲豬瘟的邊境防堵，並非僅針對中國，而是所有非洲豬瘟疫區的國家，台灣都會採取高規格的管制措施。

另外，爆發疑似非洲豬瘟的養豬場13日曾有28頭豬上市，針對流向以及食用安全問題，林念農表示，所有豬隻運到肉品市場都必須經過屠宰衛生檢查，屠前、屠後的嚴格把關，若有疑似非洲豬瘟的案例將有臨床症狀，且活解過程也會有異常出血，但豬隻屠宰期間沒有發現任何異常；行政院發言人李慧芝補充說，投入豬隻拍賣的28頭豬是健康豬隻。

至於28頭豬流向，台中市府稍早說明，經連夜追查，28豬流向台中、彰化、嘉義3縣市，會持續追查肉品下游流向。

非洲豬瘟 廚餘 越南

延伸閱讀

農業部：WOAH容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

影／防堵非洲豬瘟！「養豬大縣」屏東兵分五路全面稽查98家廚餘養豬場

普發一萬還要等 政院：尚未收到立院函文

卓榮泰：立委索資若涉機敏 首長應親把關避免不當外洩

相關新聞

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外...

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天...

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃路非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。