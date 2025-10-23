農業部：初步分析　台中非洲豬瘟病毒與越南相似度高

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟案例，農業部今天表示，經初步檢測結果，疑似非洲豬瘟個案病毒與越南相似度比較高，但完整資訊仍要等獸醫研究所的完整分析。

台中市一處使用廚餘的養豬場爆發豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為防止疫情擴散，農業部宣布，全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬。

外界關注疑似非洲豬瘟的病毒株來源，農業部防檢署組長林念農在行政院會後記者會時說明，初步檢測結果病毒與越南相似度比較高，目前正進行基因定序，比較完整的資訊必須等獸醫研究所的完整分析。

林念農強調，台灣對於非洲豬瘟的邊境防堵，並非僅針對中國，而是所有非洲豬瘟疫區的國家，台灣都會採取高規格的管制措施。

另外，爆發疑似非洲豬瘟的養豬場13日曾有28頭豬上市，針對流向以及食用安全問題，林念農表示，所有豬隻運到肉品市場都必須經過屠宰衛生檢查，屠前、屠後的嚴格把關，若有疑似非洲豬瘟的案例將有臨床症狀，且活解過程也會有異常出血，但豬隻屠宰期間沒有發現任何異常；行政院發言人李慧芝補充說，投入豬隻拍賣的28頭豬是健康豬隻。

至於28頭豬流向，台中市府稍早說明，經連夜追查，28豬流向台中、彰化、嘉義3縣市，會持續追查肉品下游流向。