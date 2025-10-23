台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

台中市梧棲區一處養豬場傳出非洲豬瘟，10月13日曾出貨28頭豬至大安肉品市場屠宰，其中1頭屠體被嘉義縣六腳鄉肉品業者買走，轉手賣給菜市場攤販，衛生局追查豬肉流向時已全部售罄，因無剩餘未採樣。縣府未來將研擬全面禁止廚餘養豬。

嘉義縣衛生局表示，接獲通報疑有台中梧棲養豬場豬隻流向嘉義，立即追查發現六腳鄉肉品業者購買屠體，轉手賣給多間菜市場攤販，目前豬肉已分切賣完，全被消費者吃下肚，沒有剩餘能採樣，後續將持續關注，提醒民眾要認明有標章豬肉，不要購買來歷不明的豬肉。

嘉義縣長翁章梁說，現在最重要的是阻絕、避免擴散，保住台灣養豬命脈，縣府與養豬戶密切連繫，若有豬隻不明原因死光，須立即通報避免擴散，並加強消毒，禁止廚餘養豬是防疫重要手段，農業部已公告將加強稽查，希望朝全面禁止廚餘養豬目標推動。

翁章梁也說，非洲豬瘟「不是人畜共同傳染疾病」，大家不用恐慌，但非洲豬瘟為台灣甲類動物傳染病，豬隻急性型致死率高達100%，且無疫苗可預防，將持續配合中央政策滾動式檢討防疫措施，需要靠大家一起努力，才能安然度過，共同守護台灣豬產業。