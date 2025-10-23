松山機場會成非洲豬瘟破口？李四川曝卓榮泰院會指示

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會向民眾黨團報告重大法議案，議員也提出，近日非洲豬瘟疫情入侵台灣，雖台北市目前相關稽查都沒有問題，但是台北車站、松山機場人流量大，恐成破口，呼籲市府做好應變。副市長李四川表示，早上行政院會，院長卓榮泰已要求相關單位嚴格處理。

議員林珍羽表示，市府目前都有做相關檢驗包含台大畜牧場，現階段都是沒有問題，但北市擁有陸空雙國門台北車站、松山機場，機場更有來自中國大陸、日本、韓國的班機，市府是否有因應防疫作為。

市長蔣萬安表示，今天已經有到市場做相關稽查，去檢測豬瘟是否有在台北市發生。副市長林奕華也補充，會跟中央做最好的配合，目前持續確定攤商豬肉來源是否都是合法屠宰場，且禁令之前就可以合法販售，至於國外進口冷凍豬肉也會透過市府跨局處稽查，確保食安無虞，也會做好豬價穩定機制。

林奕華說，目前比較嚴肅廚餘問題，因為現在中央已禁止用廚餘養豬短期先請環保局焚化廠處理；營養午餐也會要求廠商提供相關資料，確定午餐是安全無虞。

副市長李四川表示，早上開行政院會，行政院長卓榮泰已要求交通部、財政部，必須嚴格處理，已確定5天禁止廚餘養豬，後續再看狀況處理。

非洲豬瘟 廚餘 松山機場

