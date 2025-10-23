養豬最大縣雲林防疫栓緊螺絲 匝道口將設檢疫站防堵瘟病入侵

全國養豬最大縣的雲林縣為防堵非洲豬瘟擴散波及雲林，今天啟動跨處局緊急防疫會議，將祭出移動管制，除加強各豬場清消，並預定在61線快速道路匝道設定點檢疫口，任何從各地進入雲林的化製車都需經消毒才能入境，另也動用3千萬元農發基金為防疫做準備，全面封堵疫情進入雲林。

雲林縣養豬超過150萬頭，是全國最大的肉品供應地，百分百食安是雲林縣府在面對非洲豬瘟再度入侵的必要作為和目標，縣長張麗善今午召集農業、環保、動植物防疫所等單位召開防疫應變緊急會議，就如何維護雲林養豬安全進行討論。

張麗善說，2018年全面禁用廚餘養豬，成功防堵疫情擴散，所以源頭管制十分重要，更是防疫關鍵，如今台中再傳出疫情，鄰近的雲林不可以輕心，因此要從源頭管制做起。

她說，雲林縣設有化製廠，來自南北各地的養豬場載運死亡豬隻每天集運進入化製場，所以除了規畫好集運路線，將在外縣市尤其北部地區運入雲林的化製車實施嚴格管控。

動植物防疫所長廖培志也指出，非洲豬瘟屬接觸性傳染，且非人畜共通傳染，但基於維護養豬安全，在台中爆發非洲豬瘟後，也已全面啟動檢疫調查，追縱化製車流動，目前雲林尚未發現有任何異狀。

農業處長魏勝德也指出，經調查在台中豬場發生疫病後，調查出該場的化製車在發病前曾運到雲林化製場，因此也已對該化製場完成抽樣送驗並封存相關的化骨粉及油料成品。同時為防堵外來化製車進入雲林，將在台61線等主要路口設置檢疫站，對運入雲林的化製車進行消毒，並依規定路線運駛。

他說，此外也已準備6千桶消毒水，將發送給全縣1203場養豬場全面清消，至於中央規定禁用下腳料、動物性殘渣養豬，雲林也將120個非使用飼料的列管養豬場，依規定持續追蹤監控，同時也防止豬價崩盤。