非洲豬瘟禁廚餘養豬 竹縣月增823噸廚餘衝擊處理量

新竹縣長楊文科今天早上緊急召開「非洲豬瘟禁用廚餘養豬政策」協調會議，因應中央禁止廚餘養豬政策，竹縣每月將有超過823噸廚餘湧入環保局廚餘處理廠，嚴重超出廚餘廠負荷，環保局宣布自即日起管制廚餘進廠收受對象，積極協調水資中心等多元管道協助去化廚餘濾液。

楊文科強調，防範非洲豬瘟非常時期，「廚餘源頭減量」是必要手段，呼籲縣民、學校及企業，從源頭減少廚餘產生，共體時艱，守護國內養豬產業。

為防堵非洲豬瘟蔓延，中央宣布10月23日27日豬隻禁運禁宰政策，並禁止廚餘養豬。環保局指出，新竹縣每月有超過823噸廚餘，其中8成約663噸廚餘用於養豬，其餘2成約160噸廚餘進入環保局廚餘廠，由黑水虻去化處理。如今無法使用廚餘養豬，所有廚餘將運入廚餘廠處理，嚴重超出廚餘廠目前設計處理量每月660噸。

環保局說明，目前除了調查51家廚餘養豬場廚餘來源，及確認是否停止廚餘餵養，廠商也加班調用飼養貨櫃增加黑水虻數量，並辦理限制性招標，提升廚餘處理量能由每月660噸增加至1100噸，以提升黑水虻處理量能為原則。

加強廚餘源頭減量宣導，包含瀝乾水份、吃多少煮多少(目前廚餘含水率約90%)，緊急採購新的廚餘空桶因應增加廚餘量，協調各鄉鎮市清潔隊進廠時間，避免尖峰塞車。廚餘廠收受對象也有管制，不收軍方、監獄(含矯正學校)、應檢具事業廢棄物清理計畫書的事業。

環保局表示，除上述不收之產生源外，協調清潔隊收運方式，如集合式住宅、小吃攤由清潔隊隊專車收運。家戶、小吃攤由清潔隊沿途收運。學校應自備空桶，以「以桶換桶」方式，由學校自行委託廠商，統一載運至環保局廚餘廠，廚餘廠只開放清潔隊及學校進場。

環保局也指出廚餘脫水濾液去化問題，預估非洲豬瘟停止廚餘養豬，每日廚餘濾液將產生45噸。請民眾配合廚餘分類時應將廚餘盡量瀝乾，減少廚餘產生量。