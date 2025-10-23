快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

非洲豬瘟禁廚餘養豬 竹縣月增823噸廚餘衝擊處理量

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科強調，防範非洲豬瘟非常時期，「廚餘源頭減量」是必要手段，呼籲縣民、學校及企業，從源頭減少廚餘產生。圖／縣府提供
楊文科強調，防範非洲豬瘟非常時期，「廚餘源頭減量」是必要手段，呼籲縣民、學校及企業，從源頭減少廚餘產生。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科今天早上緊急召開「非洲豬瘟禁用廚餘養豬政策」協調會議，因應中央禁止廚餘養豬政策，竹縣每月將有超過823噸廚餘湧入環保局廚餘處理廠，嚴重超出廚餘廠負荷，環保局宣布自即日起管制廚餘進廠收受對象，積極協調水資中心等多元管道協助去化廚餘濾液。

楊文科強調，防範非洲豬瘟非常時期，「廚餘源頭減量」是必要手段，呼籲縣民、學校及企業，從源頭減少廚餘產生，共體時艱，守護國內養豬產業。

為防堵非洲豬瘟蔓延，中央宣布10月23日27日豬隻禁運禁宰政策，並禁止廚餘養豬。環保局指出，新竹縣每月有超過823噸廚餘，其中8成約663噸廚餘用於養豬，其餘2成約160噸廚餘進入環保局廚餘廠，由黑水虻去化處理。如今無法使用廚餘養豬，所有廚餘將運入廚餘廠處理，嚴重超出廚餘廠目前設計處理量每月660噸。

環保局說明，目前除了調查51家廚餘養豬場廚餘來源，及確認是否停止廚餘餵養，廠商也加班調用飼養貨櫃增加黑水虻數量，並辦理限制性招標，提升廚餘處理量能由每月660噸增加至1100噸，以提升黑水虻處理量能為原則。

加強廚餘源頭減量宣導，包含瀝乾水份、吃多少煮多少(目前廚餘含水率約90%)，緊急採購新的廚餘空桶因應增加廚餘量，協調各鄉鎮市清潔隊進廠時間，避免尖峰塞車。廚餘廠收受對象也有管制，不收軍方、監獄(含矯正學校)、應檢具事業廢棄物清理計畫書的事業。

環保局表示，除上述不收之產生源外，協調清潔隊收運方式，如集合式住宅、小吃攤由清潔隊隊專車收運。家戶、小吃攤由清潔隊沿途收運。學校應自備空桶，以「以桶換桶」方式，由學校自行委託廠商，統一載運至環保局廚餘廠，廚餘廠只開放清潔隊及學校進場。

環保局也指出廚餘脫水濾液去化問題，預估非洲豬瘟停止廚餘養豬，每日廚餘濾液將產生45噸。請民眾配合廚餘分類時應將廚餘盡量瀝乾，減少廚餘產生量。

農業處再次呼籲養豬農民配合防疫政策，落實牧場生物安全防護，請養豬農民配合中央防疫政策，停止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料（合稱廢棄物）至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用廚餘養豬，避免觸法。

新竹縣長楊文科今天早上緊急召開「非洲豬瘟禁用廚餘養豬政策」協調會議。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今天早上緊急召開「非洲豬瘟禁用廚餘養豬政策」協調會議。圖／縣府提供
為防堵非洲豬瘟蔓延，新竹縣府清消肉品市場。圖／縣府提供
為防堵非洲豬瘟蔓延，新竹縣府清消肉品市場。圖／縣府提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

影／防堵非洲豬瘟！「養豬大縣」屏東兵分五路全面稽查98家廚餘養豬場

非洲豬瘟危機！全面禁廚餘 飼料股急漲、食品股分化

全面禁用廚餘餵豬法制化？ 國民黨團：先徵詢各方意見

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

相關新聞

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外...

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天...

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃路非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。