農業部：WOAH容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

中央社／ 台北23日電
農業部次長胡忠一。記者侯永全攝影／聯合報系資料照
台灣爆發疑似首例非洲豬瘟，外界關注政府是否評估禁止廚餘養豬。農業部次長胡忠一今天說，世界動物衛生組織（WOAH）容許符合蒸煮規範的廚餘用於飼養豬隻，美、日、韓、歐盟也都如此，加上疑似個案的傳染來源還在確認中，目前未考慮全面禁止，待疫調結果出爐後再決策。

台中市一處使用廚餘的養豬場有豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為防止疫情擴散，農業部宣布，全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬。

外界關注政府是否評估全面禁止廚餘養豬，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，透過廚餘蒸煮中心溫度達90度C以上、蒸煮一小時，過去7年來成功防範非洲豬瘟，顯見廚餘相關防治措施已有成效。

胡忠一在記者會補充說明，依據世界動物衛生組織規範，廚餘中心溫度90度C以上，蒸煮一小時可以殺滅病毒，也就是符合蒸煮規範便可用於飼養豬隻使用，目前歐盟、美國、日本、韓國也都採相同作法。

他說，疑似非洲豬瘟個案目前還在疫調，到底傳染來源是人、車、廚餘持續確認中，政府將用科學方法定位精準後，再來做相關決策，目前沒有要全面禁止廚餘養豬。

面對5天且可能更長的廚餘禁令，外界關注未來如何去化廚餘量，環境部環管署主任魏文宜在記者會說明，全國一天廚餘量約2115公噸，其中家戶廚餘1385公噸、事業廚餘731公噸，目前處理家戶廚餘的設備能量足夠，至於事業廚餘處理將以堆肥化、能源化做優先手段，若仍有不足，則會以掩埋或其他處理方式輔助。

魏文宜也呼籲，廚餘部分還是希望源頭減量，請民眾無論在家煮食或在外用餐，能吃多少就用多少。

