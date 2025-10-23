台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異常到檢出這10天忙吃播、練打鼓，酸「賴給清德就好了」、「改名台中豬瘟」。黃國榮說，市府有分層負責，盧昨主持2場府級應變會議，今陪同卓揆視導非洲豬瘟前進應變所。

民進黨團今天上午9時召開記者會。總召王立任說，盧秀燕面對非洲豬瘟只想逃避，拖到昨天下午才開記者會，卻由黃國榮主持、同一時間她在開購物節記者會。

副總召張芬郁、市議員陳淑華說，從盧秀燕的言行，可知她對經濟、防疫沒概念，台灣防守20幾年，好不容易拚到豬隻可以外銷，這個破口恐讓產業損失逾2000億。

市議員江肇國、林祈烽批評，台中市飼養豬隻僅占全國1.57%，卻有48%廚餘餵豬，恐成為全國防疫破口，市府對稽查情況難以掌握，並質疑連只要花10幾分鐘就可完成的現場採檢也行政怠惰。

林德宇、陳俞融質疑，檢視從豬隻異常死亡到送檢的這10天，盧秀燕不是陪國民黨主席候選人在美食吃播，就是在練打鼓、做秀，還不親自主持記者會，完全沒有防疫概念。李天生說，盧秀燕一出事就說「全力配合中央」，凡事「賴給清德」就可以了。

台中市政府跨局處防堵非洲豬瘟記者會今天上午10時30分召開，由黃國榮、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展、經發局長張峯源、教育局副局長郭明洲等六人出席，對外說明市府積極作為。

為何不是盧秀燕主持？黃國榮笑問，「我好像很不受歡迎的樣子」，市府有分層負責、局處有分工，不見得一定要盧秀燕主持或參加；事件發生後，盧在昨天上午召開第一次府級應變會議，下午五時再主持第二場府級應變會議，明確指示各局處分工。