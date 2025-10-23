好市多開第一槍！豬肉全面限購一卡一份、全台賣場今起實施

非洲豬瘟疑似病例引發防疫警戒，農業部宣布全台自22日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施後，零售通路也開始啟動自主管控。美式賣場龍頭好市多23日率先開第一槍，宣布全台各分店豬肉品項即日起實施「一卡限購一份」措施，成為首家採取限購政策的賣場。

好市多表示，賣場豬肉產地涵蓋台灣、西班牙、加拿大，此次限購政策涵蓋所有豬肉品項，無論台灣豬或進口豬皆在管制範圍內，主要是為了配合政府防疫政策、維持貨量穩定，確保更多會員都能公平購買到所需肉品。

據了解，好市多目前豬肉商品以冷藏、冷凍為主，來源包括本土與進口雙軌供應。公司內部已針對庫存量與物流配送進行盤點與調整，確保在禁宰期間仍能維持正常供應。

業界指出，受到禁宰禁運政策影響，未來幾天內市場新鮮豬肉供應可能趨緊，而好市多率先採取限購措施，是否成為大型量販與超市後續跟進的指標值得觀察。

目前除好市多外，其他通路如全聯、家樂福與愛買均表示豬肉庫存充足，但將密切觀察市場變化與政府後續公告，視情況滾動調整應對策略。