影／防堵非洲豬瘟！「養豬大縣」屏東兵分五路全面稽查98家廚餘養豬場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今兵分5路全面稽查縣內98家可以使用廚餘的養豬場，預計明天24日完成稽查。圖／屏東縣政府提供
台中梧棲一處養豬場發現疑非洲豬瘟案例，屏東縣今兵分5路全面稽查縣內98家可以使用廚餘的養豬場，預計明天24日完成稽查。

縣長周春米說，屏東縣是養豬第二大縣，除配合農業部防疫措施外，也請屏東縣動物防治所全面清查縣內養豬情況，了解養豬場豬隻健康情形並防堵疫情擴散，全力防堵非洲豬瘟。

  周春米說，農業部已公告禁運禁宰5天及使用廚餘養豬，廚餘是非洲豬瘟高風險來源，屏東縣有1285家養豬場，飼養100萬頭左右豬隻，其中有98家經環保局核准可再利用廚餘養豬，廚餘養豬數有15萬519頭，每月最大的廚餘再利用量為2萬570.1公噸。

屏東縣府農業處、動防所、環保局及警察局組聯合稽查小組，啟動稽查，全面阻斷感染鏈。

周春米說，這是國內豬隻首度檢出非洲豬瘟陽性，今年5月台灣獲認證為亞洲唯一非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫等3大豬病非疫國，面臨這場防堵非洲豬瘟的戰役，已指示副縣長黃國榮擔任召集人成立「非洲豬瘟應變專案小組」，提前預防布署，提醒民眾不要恐慌，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，食用國產屠宰檢查合格豬肉，經加熱煮食即可保證安全。 

屏東縣動物防疫所表示，屏東33鄉鎮市除原鄉外，縣府分五組執行稽查98家使用廚餘的養豬場，預計明日稽查完畢。

