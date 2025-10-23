全力防堵非洲豬瘟！南市開防疫專家會議 黃偉哲：做最壞打算

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台南市長黃偉哲今開「台南市非洲豬瘟防疫措施專家顧問及跨局處聯繫會議」，同時成立市場與經濟應變小組，黃偉哲強調，台南必須「做最壞打算、用最嚴謹態度」，在擴散前完成最高層級的整備部署。

台南市政府今邀集崑山科大講座教授戴謙、農業部前副主委王政騰、台南市養豬協進會理事長曾勝誠等防疫專家顧問與產業界，商討非洲豬瘟防疫措施，會中，黃偉哲表示，針對中部地區爆發非洲豬瘟疫情，台南市必須嚴陣以待、超前部署，將針對2部分重點工作。

黃偉哲表示，其一先成立防疫小組，負責從養殖源頭到肉品市場端的全程防線，另外也將成立市場與經濟應變小組，針對疫情對民生經濟的可能衝擊，涵蓋市場、肉攤、餐飲業等領域模擬與應對。台南市政府分工執行、即刻行動，確保各局處能即時落實防疫決策。

黃偉哲指出，非洲豬瘟潛伏期長短仍待確認，有專家指出約15天，也有研究顯示病毒在冷凍豬肉中可存活長達千日，需依據專業建議，採取最嚴謹、最地方化的防疫措施，台南也將配合中央，落實相關策略，像是強化廚餘管制、全面禁止廚餘餵豬，全力阻絕疫情南下。

專家王政騰提到，非洲豬瘟必須經直接或間接接觸才會感染，例如接觸感染動物的血液、唾液、排泄物，野豬或特定昆蟲若帶有病毒，也會成為間接傳播途徑，但傳播速度相對較慢，民眾無需過度恐慌，與口蹄疫、禽流感經由空氣或飛沫迅速擴散疾病不同。

不過，王政騰指出，非洲豬瘟致死率極高，感染後將造成嚴重經濟損失，因此各國皆高度戒慎，該病毒潛伏期約一至兩周，一般加熱或常用消毒劑多能有效滅菌，而最重要的是，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不影響食品安全，民眾可放心食用豬肉產品，避免因恐慌影響產銷市場的穩定。

農業局表示，目前全市共有527場養豬場、飼養豬隻約58萬頭，已全面啟動防疫警戒並要求各場加強人車門禁管制及消毒措施，同時全面禁止廚餘餵豬，此外，並經盤點167戶養豬戶可提供土地作為掩埋用地，另有12區91筆公有地及台糖公司協助提供用地，搭配永康、城西焚化廠及全利農工化製場備援，每日處理能量可達65噸，以確保疫情發生時動物屍體能即時無害化處理。