全面禁用廚餘餵豬法制化？ 國民黨團：先徵詢各方意見

台中疑似出現非洲豬瘟案例，農業部目前也暫時全面禁用廚餘餵豬，外界關心是否將法制化正式禁用。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，會先徵詢民代、豬農等各方意見，並蒐集相關資訊，才有可能提案，不會因為單一事件就貿然大幅修法；現階段最重要的是中央地方齊心，想辦法把防疫缺口補起來。

台中市梧棲區一間養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例，農業部長陳駿季今天表示，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻15天。有立委指出，全台只有近46萬的豬隻是以廚餘飼養，僅占總飼養頭數8%，應永久禁止廚餘養豬。