快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

聽新聞
0:00 / 0:00

全面禁用廚餘餵豬法制化？ 國民黨團：先徵詢各方意見

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會。記者李成蔭／攝影

台中疑似出現非洲豬瘟案例，農業部目前也暫時全面禁用廚餘餵豬，外界關心是否將法制化正式禁用。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，會先徵詢民代、豬農等各方意見，並蒐集相關資訊，才有可能提案，不會因為單一事件就貿然大幅修法；現階段最重要的是中央地方齊心，想辦法把防疫缺口補起來。

台中市梧棲區一間養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例，農業部長陳駿季今天表示，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻15天。有立委指出，全台只有近46萬的豬隻是以廚餘飼養，僅占總飼養頭數8%，應永久禁止廚餘養豬。

國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會，林沛祥於會後接受媒體聯訪時回應，會跟所有立委、豬農討論，制度如何修繕再提案，不會貿然因為單一事件或現況就決定大幅修法，如此作法相對偏頗，接下來先徵詢各方意見、資訊蒐集，才提相關修法版本、內容；目前應該是中央地方齊心，想盡辦法把防疫缺口補起來，了解事情源頭，並做亡羊補牢措施。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥。圖／取自UDN TV
國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥。圖／取自UDN TV

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

影／台灣疑現首例非洲豬瘟 藍委籲中央與地方合作抗疫

再傳非洲豬瘟 林沛祥：中央地方應聯防 避免囤貨哄抬物價

推動「停砍」公教年金而非恢復 國民黨團：請賴總統收手

國民黨團啟動停砍年金修法 羅智強：這才是真改革

相關新聞

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

台中出現疑似非洲豬瘟病例，全國豬隻禁運、禁宰5天，影響不少豬肉使用量大的餐飲業者，有民眾發現知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」在外...

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，由於該牧場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，各界關注政府是否評估全面禁止。農業部次長胡忠一今天...

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

國內爆發首例台中斃路非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今痛批，市長盧秀燕選擇「神隱」，昨記者會由副市長黃國榮主持，從發現異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。