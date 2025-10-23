聽新聞
全面禁用廚餘餵豬法制化？ 國民黨團：先徵詢各方意見
台中疑似出現非洲豬瘟案例，農業部目前也暫時全面禁用廚餘餵豬，外界關心是否將法制化正式禁用。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，會先徵詢民代、豬農等各方意見，並蒐集相關資訊，才有可能提案，不會因為單一事件就貿然大幅修法；現階段最重要的是中央地方齊心，想辦法把防疫缺口補起來。
台中市梧棲區一間養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例，農業部長陳駿季今天表示，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻15天。有立委指出，全台只有近46萬的豬隻是以廚餘飼養，僅占總飼養頭數8%，應永久禁止廚餘養豬。
國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會，林沛祥於會後接受媒體聯訪時回應，會跟所有立委、豬農討論，制度如何修繕再提案，不會貿然因為單一事件或現況就決定大幅修法，如此作法相對偏頗，接下來先徵詢各方意見、資訊蒐集，才提相關修法版本、內容；目前應該是中央地方齊心，想盡辦法把防疫缺口補起來，了解事情源頭，並做亡羊補牢措施。
