卓榮泰指示10部會聯手喊：有信心再次應對非洲豬瘟挑戰

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今天在行政院會指出，政府有信心再次應對非洲豬瘟挑戰，將以最高標準面對，能抹煞過去防疫同仁的努力；他已指示農業部、環境部等10個部會聯手防疫，也會嚴格把關，不會讓斃死豬流入市場，無須恐慌。

「防疫視同作戰，政府從中央到地方都必須用最嚴謹的態度，以最高安全標準面對。」卓揆指出，除全面重新檢討各項防疫重點環節是否疏忽，目前已暫停廚餘養豬，確認後續處置，再啟動其他方案。

他表示，透過全面採取積極有效的圍堵計劃，將損害限制在最小範圍，並在最短時間去除相關危險；發生病例的周遭縣市，也要確實做好全國疫調工作，找出原因。

卓揆提到，中央已在台中設置前進應變所，由農業部次長進駐，院長請陳時中政委督導，掌控第一線的疫情狀況、及時協調處置，期在最短時間內將漏洞防堵起來。稍後他也會率領團隊前往前進應變所，實際加入工作。

針對第一階段的防堵工作，卓揆說明，未來5天實施禁運、禁宰期間，必須做好禽畜供需調節，讓市場平衡，優先滿足國內民眾及學校營養午餐的需求，也請農業部、衛福部、財政部、教育部、內政部、交通部、海委會、陸委會及勞動部等部會，全數加入防疫作戰當中。

卓揆說，特別請環境部針對大量廚餘去化，除嚴格要求業者自律，也要強化管理機制，包括未來蒸煮過程，針對過去10天內豬隻屠宰及運送的流向，要確實掌握，並加強對外宣導，即時提供非洲豬瘟正確資訊，讓民眾充分瞭解，政府會嚴格把關，不會讓斃死豬流入市場，無須恐慌。

最後，卓揆強調，中央各部會與地方政府必須攜手合作，確實落實各項應處措施，才能建構縝密的防疫體系，全力降低疫情的衝擊。「過去7年，我們嚴防成功，現在政府的責任，除了國人的健康，更不能抹煞過去防疫同仁的努力，要確保防疫的成果」。

他說，政府有信心再次應對非洲豬瘟的挑戰，維持邊境管理、國內安全、食品健康，確保優質台灣豬產業永續、健康發展。