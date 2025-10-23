防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過60%餵豬，禁止餵豬後，優先以堆肥和能源化去化，但量能有限，每天約有近500公噸廚餘要採取焚化或掩埋。

中央在台中市成立前進指揮所，由農業部常務次長杜文珍任指揮官，每天報告疫調進度與處理狀況。杜文珍說，目前指揮所分為3個組別，情資組負責疫調和疫情收集，作戰組負責查核、執行禁運禁宰與禁止廚餘等事項，後勤組負責支援前面的工作。

台中市動防處副處長姜淑芳表示，除了事發養豬場，目前台中市養豬場沒有收到化製場異狀通知，事發養豬場與關聯場已在昨天全部完成移動管制與訪視，無異狀通報，市府會持續主動調查，包含豬隻健康狀況、飼料來源、病死豬流向與豬場內防疫加強等。

姜淑芳指出，台中市已成立應變中心，指示各公所的獸醫、養豬協會、工會等協助清查，務必在3天內完成清查，優先以廚餘養豬戶、該養豬場的關聯場等高風險場為優先；台中市的病死豬也不會送到其他縣市化製，目前在烏日焚化廠已配置農業部補助的2台生物處理機，處理大型病死豬。

環境部管理署副署長林左祥說明，目前國內通過檢核的養豬場共435場，以新北、桃園和屏東居多；全國每年廚餘總量77.2萬公噸，家戶廚餘50.5萬公噸，其中21.6萬公噸用於養豬，事業廚餘（即餐廳廚餘）26.7萬公噸，全部用於養豬，總計每年有62.6%的廚餘用於養豬。

林左祥指出，禁止與廚餘餵豬之後，這些廚餘優先用於堆肥化與能源化，但全國設施的處理量是每天1620公噸，而家戶廚餘與事業廚餘相加，每天會產生2115公噸，即495公噸無法處理，必須靠焚化爐與掩埋場；中央已請各縣市環保局宣導，從源頭減量，也開放合格運輸業者協助清運廚餘。

杜文珍強調，禁運禁宰和禁止餵豬吃廚餘，最重要的目的是要找到感染源，目前只有在台中這個養豬場測到PCR陽性，全台其他各縣市的樣材都沒有測到；感染源的疫調包含該養豬場車輛足跡、豬隻流向與廚餘收受來源等等，都還在追查中，尚未發現異常。