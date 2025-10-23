新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

針對非洲豬瘟疫情，新北市長侯友宜今強調，市府於接獲通報第一時間即成立應變中心，全面啟動107處養豬場的防疫作業，包括加強消毒、禁止廚餘餵食及豬隻運輸，並動員農業、環保等單位嚴格稽查，全力把關市民的食品安全。

侯友宜指出，雖然目前疫情產品尚未流入新北市，但市府仍不敢鬆懈，「我們要從源頭做好防堵，全面落實各項防疫措施，保障市民吃得安心、吃得安全。」

針對記者關注九成豬農以廚餘餵豬，是否擔心禁令衝擊畜牧業，侯友宜回應，中央將提出完整規畫，地方也會協助配套，特別是從長遠思考營運成本及可行替代方案。

另就汐止區坍方事件，侯友宜說，目前排水工程已完成，坍方地區土石清運完畢，道路已順利打通，市府正持續掌握災後修復進度，確保居民安全無虞。