防杜非洲豬瘟 陳其邁指最重要的工作是趕快「溯源」

台中養豬場被驗出非洲豬瘟，掀起全台警戒，高雄市長陳其邁今早表示，市府已成立應變中心，防疫如同作戰，此際重要的工作是追溯哪一個防疫環節出狀況，確保民眾在消費市場能吃得安心。

陳其邁表示，針對近期的非洲豬瘟，市府昨已召開應變會議，除加強在邊境管制，其次除要求養豬場進出、消毒及豬隻健康監測必須落實外，也要求經發局落實在超市及整個肉品的供應跟價格的穩定，及時做監控調節。學校部分，廚餘處理務必用最嚴格標準，瀝乾後再交由環保局去化處理，「防疫跟作戰一樣，每一個環節都必須落實，務必要讓民眾吃得安心」。

陳其邁指出，眼下最重要的工作應該是趕快溯源，了解台中傳出非洲豬瘟的養豬場到底哪個防疫環節出什麼狀況，到底是廚餘引起，或因為人員移動或其他的管道導致，希望中央能夠儘速釐清。他強調，要了解到底感染源是哪裡，才能夠同步掌握可能的擴散傳染途徑，了解是否有其他養豬場或肉品市場有非洲豬瘟傳染風險。

「溯源及加強豬隻移動的管制，非常非常重要」，陳其邁說，市府因應國內第一起非洲豬瘟，已同步在各大通路加強肉品查驗，確保高雄的養豬場能夠落實防疫的工作，民眾在消費市場能夠吃得安心。