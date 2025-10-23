台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

台中出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所今天表示，已完成金門縣內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，持續宣導畜牧場加強生物安全防範、加強環境消毒等措施。

台中市梧棲區出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所告訴中央社記者，今天上午各鄉鎮公所獸醫師已完成轄區內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，一般性例行抽驗部分也均無異常。

防疫所表示，金門縣政府自民國108年1月10日起對非洲豬瘟疫情即採最高標準預防性作為，要求全縣禁止廚餘養豬，縣府也不定期辦理養豬場稽查並敦促養豬戶應配合規定辦理。

防疫所也指出，昨天協調肉品市場緊急通知縣內待上市活豬共53頭，在昨天中午12時前進入肉品市場，豬隻由屠檢獸醫師加強屠前屠後檢查後，豬隻已在昨天完成宰殺，今天上市。

防疫所表示，已請肉品市場全面落實場內與運輪車清消作業，縣府並持續宣導畜牧場加強生物安全防範，落實人員與車輛進出的管控，加強環境與設施消毒。