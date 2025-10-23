防非洲豬瘟入侵！南投縣啟動最高防疫令 學校午餐改用CAS冷凍豬肉
台中爆發非洲豬瘟疫情，南投縣政府高度戒備，農業處會昨日起，針對縣內79處養豬場展開清消作業，並嚴禁使用廚餘餵豬；教育處也同步要求各校營養午餐即日起改用CAS冷凍豬肉，或以雞、鴨、魚、豆製品等食材取代溫體豬肉，確保校園食材安全。
縣府農業處指出，南投縣共有79處養豬戶，飼養約8萬頭豬，經家畜防治所巡查，目前均未發現異常案例。雖然縣內暫時安全，縣府不敢掉以輕心，已透過公文及簡訊通知各養豬戶加強自主防疫管理，要求每日回報豬隻健康情況，並確實遵守中央農業部防疫規範。
農業處強調，防疫期間嚴禁使用廚餘作為飼料，一經查獲將依規開罰，呼籲養豬戶務必配合，以共同守住防線。
家畜疾病防治所也動員人力深入各鄉鎮養豬場進行清潔與消毒，特別要求業者針對飼料運輸車、化製集運車等接觸頻繁的載具加強清消，防止病毒經人車流動而擴散。防治所並提醒，場區進出人員應落實鞋靴消毒、車輛進出須設置消毒池，確保防線無破口。
教育處方面，為避免疫情波及校園，已要求各校午餐供應廠商與學校廚房落實食材溯源管理，即日起改採CAS認證冷凍豬肉，或調整菜單以其他安全蛋白質來源取代溫體豬肉。教育處也呼籲學校加強惜食及廚餘分類，將廚餘水分瀝乾後再送出，或轉化為堆肥，避免再進入飼養體系造成防疫漏洞。
