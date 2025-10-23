快訊

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

曾罹子宮頸癌…蔡璧名病逝 專家揭最大迷思：1症狀極像泌尿道感染

防非洲豬瘟入侵！南投縣啟動最高防疫令 學校午餐改用CAS冷凍豬肉

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣教育處要求學校配合防疫，改採CAS認證冷凍豬肉取代溫體豬肉。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處要求學校配合防疫，改採CAS認證冷凍豬肉取代溫體豬肉。圖／南投縣政府提供

台中爆發非洲豬瘟疫情，南投縣政府高度戒備，農業處會昨日起，針對縣內79處養豬場展開清消作業，並嚴禁使用廚餘餵豬；教育處也同步要求各校營養午餐即日起改用CAS冷凍豬肉，或以雞、鴨、魚、豆製品等食材取代溫體豬肉，確保校園食材安全。

縣府農業處指出，南投縣共有79處養豬戶，飼養約8萬頭豬，經家畜防治所巡查，目前均未發現異常案例。雖然縣內暫時安全，縣府不敢掉以輕心，已透過公文及簡訊通知各養豬戶加強自主防疫管理，要求每日回報豬隻健康情況，並確實遵守中央農業部防疫規範。

農業處強調，防疫期間嚴禁使用廚餘作為飼料，一經查獲將依規開罰，呼籲養豬戶務必配合，以共同守住防線。

家畜疾病防治所也動員人力深入各鄉鎮養豬場進行清潔與消毒，特別要求業者針對飼料運輸車、化製集運車等接觸頻繁的載具加強清消，防止病毒經人車流動而擴散。防治所並提醒，場區進出人員應落實鞋靴消毒、車輛進出須設置消毒池，確保防線無破口。

教育處方面，為避免疫情波及校園，已要求各校午餐供應廠商與學校廚房落實食材溯源管理，即日起改採CAS認證冷凍豬肉，或調整菜單以其他安全蛋白質來源取代溫體豬肉。教育處也呼籲學校加強惜食及廚餘分類，將廚餘水分瀝乾後再送出，或轉化為堆肥，避免再進入飼養體系造成防疫漏洞。

南投縣農業處針對養豬場展開全面消毒。圖／南投縣政府提供
南投縣農業處針對養豬場展開全面消毒。圖／南投縣政府提供

非洲豬瘟 營養午餐

延伸閱讀

爆非洲豬瘟被指「因藍白刪宣傳預算」 牛煦庭：好事者政治操作

台中非洲豬瘟引爆防疫疑慮 議員批通報延誤「不要凡事等中央！」

疑非洲豬瘟破口 立委提廚餘飼料化 陳駿季同意

因應非洲豬瘟 竹市府啟動強化校園營養午餐5道防線機制

相關新聞

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

溫體豬明起買不到！彰化市場搶肉「 阿三肉圓」急加量備料估撐到周六

非洲豬瘟來襲，農業部昨天宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市傳統豬肉攤今天一早就有許多民眾排隊買豬肉，彰化...

新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

針對非洲豬瘟疫情，新北市長侯友宜今強調，市府於接獲通報第一時間即成立應變中心，全面啟動107處養豬場的防疫作業，包括加強...

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

台中出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所今天表示，已完成金門縣內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，持續宣導畜牧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。