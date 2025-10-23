非洲豬瘟來襲...台中議員轟學校每日20噸廚餘誰處理？鄭照新：環保局

台中市梧棲區爆發全台首例非洲豬瘟確診案例， 高中以下學校每天約20噸的廚餘如何處理，民進黨議員表示，教育局慢半拍，恐成防疫破口。多位議員，要求市府提出明確的廚餘管理對策，防止疫情擴散。副市長鄭照新指出，昨天上午中央與地方針對後續應變已達共識，由環保局協助作業，禁止豬農收廚餘。

民進黨籍議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、林德宇與陳淑華等人指出，全市高中以下學校每天產生約20噸廚餘，疫情爆發後市府卻仍比照事發前的作業方式處理？「毫無警覺」。議員強烈要求市府統一規畫廚餘去向，不得被動等待中央指示，否則恐如堰塞湖潰堤，眼前學校廚餘是災難，一旦造成防疫破口，後果不堪設想。

對此，副市長鄭照新說，中央與地方達成後續應變措施，台中市政府將比照中央指引，採取下列措施： 1. 斃死豬個別處理：由農業部協助徵用生物處理機，設於焚化爐場內，其餘縣市化製場不得拒收。 2. 廚餘統一清運：由環境部協調地方環保局，以現有清潔隊量能協助家戶、餐飲與學校團膳廚餘清運，明令不得由豬農收運。若須委託清運業者，費用由農業部支應。 3. 強化消毒措施：針對化製場、化製車及飼料車等加強消毒，消毒水由地方防疫機關提供，費用同由農業部支應。

議員謝志忠指出，根據台大獸醫學院研究，全球非洲豬瘟疫情案例中，近九成與「廚餘養豬」有關，即便廚餘經高溫烹煮，也未必能完全殺死病毒。他以台中市113學年度為例指出，學生每人每日產生84至87克廚餘，約26萬名學生與教職員訂購營養午餐，累計每日廚餘量達20噸。他痛批，疫情爆發後教育局未掌握廚餘處理數據，也未啟動緊急應變機制，仍沿用舊制，顯示防疫態度「消極鬆散」。更諷刺的是，市府公布的「四大防疫措施」中竟完全未提廚餘處理，「廚餘就不是防疫的一部分嗎？」

謝志忠表示，2021年全球爆發非洲豬瘟時，台中市曾由清運業者將學校廚餘轉送環保局指定地點免費處理，但今年疫情首度出現在台中，市府卻未即時重啟同樣機制。他要求教育局主動協調環保局與相關單位，確保所有學校廚餘以安全、統一方式處理，防止病毒傳播。

議員陳淑華指出，台中市每日20噸的校園廚餘處理方式不明確，市府宣布的四大防疫措施中亦未涵蓋廚餘處置內容，應立即納入焚化或銷毀機制。她強調，疫情期間營養午餐不得打包，以防病毒擴散，而台中市午餐多使用冷凍豬肉，溫體豬比例原本不高，禁宰措施對菜單影響有限。但家長普遍憂心肉品安全，市府卻未說明是否調整菜單，只宣示「11月30日前不使用溫體豬肉」，等於對學校現行菜單毫無影響。

陳淑華批評，市府對疫情反應「三落後」，包括發現落後、防疫落後、配套也落後。她指出，食材替代與菜單調整皆不明確，廚餘處理也未定案，教育局與環保局間缺乏橫向協調，「問三個問題，三個都不知道」，市府毫無主導角色，如何確保校園食安？

她更批評，豬瘟確診後盧秀燕市長未出席防疫記者會，卻選擇出席「盧媽媽購物節」，「心思根本不在防疫上」。對比過去市府對瘦肉精議題「驗了又驗」，此次卻毫無警覺心，顯示防疫意識薄弱，呼籲市長「不要再卸責」，應立即建立整體防疫機制。