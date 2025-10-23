防非洲豬瘟！花蓮宣布營養午餐禁用豬肉兩周 用這些代替

台中市出現全台首起非洲豬瘟確診案例，花蓮縣府也宣布，今天起中小學營養午餐暫時禁用豬肉。團膳業者說，一定會造成成本增加，但這是全國性、突發性問題，會盡量配合，這段期間將以雞肉、雞蛋、豆製品等暫時取代。

花蓮縣每天中小學營養午餐約2萬份，發包給7家團膳業者供應。昨早傳出台灣出現非洲豬瘟確診案例後，花蓮縣府教育處立刻找來團膳業者討論。

教育處長翁書敏說，感謝業者很幫忙，預計先暫停使用豬肉兩周，再看中央檢驗狀況或是有相關的標準，決定是否延長禁用時間。

團膳業者邱清泉供應南區一天2350份學生午餐，他說，今天中午只有一道「魷魚肉絲」使用豬肉，已緊急改用雞胸肉代替。