防非洲豬瘟！花蓮宣布營養午餐禁用豬肉兩周 用這些代替

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
因應非洲豬瘟，花蓮縣府宣布學生營養午餐暫時禁用豬肉。本報資料照片
台中市出現全台首起非洲豬瘟確診案例，花蓮縣府也宣布，今天起中小學營養午餐暫時禁用豬肉。團膳業者說，一定會造成成本增加，但這是全國性、突發性問題，會盡量配合，這段期間將以雞肉、雞蛋、豆製品等暫時取代。

花蓮縣每天中小學營養午餐約2萬份，發包給7家團膳業者供應。昨早傳出台灣出現非洲豬瘟確診案例後，花蓮縣府教育處立刻找來團膳業者討論。

教育處長翁書敏說，感謝業者很幫忙，預計先暫停使用豬肉兩周，再看中央檢驗狀況或是有相關的標準，決定是否延長禁用時間。

團膳業者邱清泉供應南區一天2350份學生午餐，他說，今天中午只有一道「魷魚肉絲」使用豬肉，已緊急改用雞胸肉代替。

邱清泉說，臨時要找替代品確實有難度，幸好倉庫裡有其它肉品，因應上沒有問題，這是全國突發狀況，一定會盡量配合，下周菜單已經修正調整完畢，還要考慮營養成分、蛋白質需求的，所以增加豬肉、生鮮、雞蛋、豆製品等品項來做因應。

台灣爆發本土非洲豬瘟案例，5天禁宰禁運豬肉，豬肉搶購潮已經湧現！不少民眾不少民眾擔心吃不到豬肉、之後豬肉價格會狂飆，紛紛趕到市場買豬肉。記者黃仲裕／攝影
