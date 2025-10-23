非洲豬瘟影響！築間、雙月「停售豬肉」、福勝亭「豬排套餐特價中」

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
築間宣佈現行有使用台灣豬肉的產品皆「自主下架」。圖／築間提供
築間宣佈現行有使用台灣豬肉的產品皆「自主下架」。圖／築間提供

收到台中疑似出現非洲豬瘟的影響，連帶衝擊全台餐飲市場。築間集團發布最新公告，指出現行有使用台灣豬肉的產品皆自主下架。不過仍有多間業者使用精品品牌豬、進口豬肉的業者，持續穩定供應豬肉相關產品。

築間集團在10月23日表示，因配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品皆「自主下架」，待政策恢復正常供應，即恢復供應。另外乾杯集團在22日原本宣布停售旗下的豬五花品項，但經完成釐清作業後，現已「重新恢復供應」。

例外雙月食品社因應農業部七大應對措施，即日起暫時停售豬肉品項，包括滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列。

至於連鎖日式豬排店「福勝亭」針對週年慶所推出的「開運豬排定食」優惠（原價220元，特價179元）目前仍持續進行當中。業者指出目前肉品存量均不受影響，且各項餐品所使用豬肉來源皆具第三方屠宰合格證明，國外進口皆依政府核准並附檢疫許可證，肉品採購均符合食安規範，安全無虞，敬請消費者安心食用。

為慶祝19週年，福勝亭推出多款定食優惠。圖／福勝亭提供
為慶祝19週年，福勝亭推出多款定食優惠。圖／福勝亭提供

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

溫體豬明起買不到！彰化市場搶肉「 阿三肉圓」急加量備料估撐到周六

非洲豬瘟來襲，農業部昨天宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市傳統豬肉攤今天一早就有許多民眾排隊買豬肉，彰化...

新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

針對非洲豬瘟疫情，新北市長侯友宜今強調，市府於接獲通報第一時間即成立應變中心，全面啟動107處養豬場的防疫作業，包括加強...

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

台中出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所今天表示，已完成金門縣內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，持續宣導畜牧...

