非洲豬瘟影響！築間、雙月「停售豬肉」、福勝亭「豬排套餐特價中」
收到台中疑似出現非洲豬瘟的影響，連帶衝擊全台餐飲市場。築間集團發布最新公告，指出現行有使用台灣豬肉的產品皆自主下架。不過仍有多間業者使用精品品牌豬、進口豬肉的業者，持續穩定供應豬肉相關產品。
築間集團在10月23日表示，因配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品皆「自主下架」，待政策恢復正常供應，即恢復供應。另外乾杯集團在22日原本宣布停售旗下的豬五花品項，但經完成釐清作業後，現已「重新恢復供應」。
例外雙月食品社因應農業部七大應對措施，即日起暫時停售豬肉品項，包括滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列。
至於連鎖日式豬排店「福勝亭」針對週年慶所推出的「開運豬排定食」優惠（原價220元，特價179元）目前仍持續進行當中。業者指出目前肉品存量均不受影響，且各項餐品所使用豬肉來源皆具第三方屠宰合格證明，國外進口皆依政府核准並附檢疫許可證，肉品採購均符合食安規範，安全無虞，敬請消費者安心食用。
