台中梧棲養豬場28頭活豬流入市場 農業部：合格可供食用

台中市梧棲某間養豬場死豬被驗出非洲豬瘟PCR陽性，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5日，全力調查病毒源頭；該場13日曾販售28頭豬隻到大安肉品市場，農業部動植物防疫檢疫署今說明，28頭豬隻拍賣和屠宰前都經過獸醫師檢查合格，可供食用。

中央在台中市動植物防檢大樓成立前進指揮所，由農業部次長杜文珍擔任指揮官，今起每日報告疫調進度等事項；杜文珍表示，前進指揮所最重要的任務是把疫情控制在台中，不要向外擴散，目前除了台中有驗到非洲豬瘟陽性，其他全國各縣市樣材都沒有檢測出非洲豬瘟陽性。

事發案場10日開始出現豬隻死亡，但13日曾販售28頭豬隻到大安肉品市場，引發外界擔憂，是否病死豬已經流入市面？防檢署台中分署副組長余俊明表示，該批豬隻進入肉品市場後，拍賣前經過獸醫師檢查，拍賣完送到合法屠宰場，再由屠宰場獸醫師檢查，經調閱資料，2次檢查均合格可供食用。

杜文珍強調，所有豬隻進入市場販售都要經過這2道關卡，由肉品市場與屠宰場的獸醫師臨床觀察，檢驗合格才會放行；該批28頭流入市場的豬隻，來源合法，也經過層層把關，沒有感染非洲豬瘟的問題，不是病死豬，請國人不用擔心。