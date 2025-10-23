全力防堵疑似非洲豬瘟傳播 10月22日起全面禁止廚餘餵豬

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國內首次於豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。行政院會23日指出，為防範疫情擴散，於10月22日即執行該場預防性撲殺作業，並啟動必要的防疫作為，同時啟動疫情調查，持續釐清疫情來源及防堵病毒風險傳播。

農業部依據專家建議及非洲豬瘟中央災害應變中心第35次會議決議，自10月22日起全面禁止使用廚餘餵豬，並同步啟動全國豬隻禁運禁宰為期五日，視疫情發展滾動檢討。各縣市政府應即刻掌握轄內豬場狀況，確實要求業者通報豬隻死亡異常，並加強化製場、化製車、運豬車及飼料車的清洗與消毒，防止疫情擴散。

在禁運禁宰期間，農業部將啟動供應穩定機制，協調冷凍公會及肉品業者釋出冷凍豬肉，以穩定市場供應，並確保學童午餐供應無虞；同時，農業部將與相關部會同步強化市場查緝措施，極力防範斃死豬流入市場。針對入境旅客與快遞郵包，檢疫單位與海關將提高查驗比例，落實邊境防堵。

農業部強調，非洲豬瘟不會感染人，但對養豬產業影響深遠。中央與地方將齊心協力，全力圍堵疫情，確保防疫與供應並行，讓社會安心、產業有信心。

