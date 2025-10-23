整理包／沒養豬也可能被罰！回顧非洲豬瘟破防時間軸 看廚餘爭議、餐飲衝擊、防疫規定

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，是我國首次驗出本土案例。農業部公告，即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰5天，所有豬肉也將暫停出口。今年五月，我國才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國，如今卻面臨危機。

一起回顧非洲豬瘟疫情爆發時間軸，各項防治措施和台灣打擊三大豬病的努力，廚餘養豬的爭議與難題。還有在本波疫情中，哪些業者受到豬肉短缺的影響？

文章目錄 什麼是非洲豬瘟？

台灣本土首例非洲豬瘟

三大豬病與防疫成果

防堵非洲豬瘟作法、罰則

廚餘養豬的爭議

豬肉供應狀況與業者回應





非洲豬瘟是一種具高度傳染性、致死率高的病毒，專門感染家豬與野豬，感染後的豬隻致死率可達100%。非洲豬瘟病毒具有極強耐受力，可存在於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、糞便室溫11天。由於目前尚無有效疫苗與治療藥物，防治主要依靠嚴格的生物安全措施與撲殺感染豬隻，以防疫情擴散。

非洲豬瘟對人類及其他動物無感染力

非洲豬瘟最早於1921年在非洲肯亞被發現，隨後透過貿易與人為運輸逐漸傳入歐洲、亞洲等地區。自2018年中國爆發疫情以來，亞洲多國的養豬產業受到嚴重衝擊，造成豬肉價格上漲及供應短缺。非洲豬瘟病毒主要經由受污染的食物殘渣、器具、車輛、衣物及野豬接觸傳播。各國政府普遍採取封鎖、監測、消毒與教育宣導等措施控制疫情。由於防疫成本高昂且影響國際貿易，非洲豬瘟已成為全球畜牧業最嚴峻的動物防疫挑戰之一。

農業部啟動緊急防疫應變作業，全國豬隻禁運禁宰5天，攤商無奈表示，未來5天也會跟著休息，到時再看狀況開市營業。記者許正宏／攝影





國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，台中地檢署緊急和台中市食品藥物安全衛生處開會，已正式分「他」字追查豬瘟來源、有無違反動物傳染病防治條例，不排除傳喚豬農到案釐清。

事件爆發時間軸：

10月10日：豬隻死亡，獸醫診治

10月14日：台中市動保處訪視未採樣

10月20日：累計117隻豬死亡，動保處採檢

10月21日：通報檢驗陽性

10月22日：預防性撲殺場內195隻豬

農業部說明，為防範疫情擴散，已進行預防性撲殺場內豬隻195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔與消毒，杜絕環境殘留病毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場（其中1場已停養），執行豬隻移動管制及調查，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫調，釐清可能原因，農業部並進行7大應變作為：

．在台中成立前進應變所，由次長杜文珍進駐 ．全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長 ．全面禁止使用廚餘養豬 ．全國肉品市場全面場內與運輸車清消 ．已進入肉品市場、屠宰場的活豬只進不出，加強屠前屠後檢查 ．全國各縣市豬場防疫調查 ．執行產銷調節，穩定豬肉供應





三大豬病包括非洲豬瘟、傳統豬瘟和口蹄疫。在本次疫情爆發前，台灣從2018年起成功防堵非洲豬瘟。傳統豬瘟則是從2006年起就未再發生病例，並在2023年7月進行拔針（全面停止為動物接種特定疫苗），在2024年7月拔針滿一周年並成功保持無病例成果，口蹄疫則是在2020成功撲滅。

台灣在今年5月的世界動物衛生組織年會，被正式獲認定為「豬瘟非疫國」，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家，但今年10月卻爆發非洲豬瘟危機。





目前國內對於非洲豬瘟的防疫，主要聚焦在海關與邊境的管制，近年民眾出國旅遊回國時，應該都有留意到檢查程序，還有各項罰則宣導，根據2025年官方最新核定的防治非洲豬瘟作戰計畫，可歸納出下列重點：

●邊境防控管理 行李查驗與查緝走私 ．高風險地區旅客行李全面X光檢查，搭配檢疫犬。 ．違規攜帶肉品裁罰最高可達100萬元，外籍人士未繳清罰鍰將限制入境。 ．每日公布查獲件數與分析。 小三通與船舶查核 ．金門、馬祖入境與轉運雙重查驗。 ．漁船、客輪、漁港全面執檢，防堵走私。 貨運、快遞與郵包查驗 ．所有貨品經X光與檢疫犬查驗。 ．禁止自疫區郵遞豬肉產品，違者退運或銷毀。 ．加強網購平台監控，違規商品下架、賣家裁罰。 消毒與廚餘管理 ．機場港口設置消毒毯，定期清洗與噴藥。 ．空廚與船舶廚餘全面查核與銷毀。

●宣導與全民防疫 入出境宣導 ．機場、港口、飛機、船舶播放宣導影片與廣播。 ．發送多語言摺頁與貼紙，強化旅客防疫意識。 簡訊與網路宣導 ．發送防疫簡訊與警示語。 ．建置非洲豬瘟專區網站，提供即時資訊。 ．利用社群媒體、電視、廣播、網路廣告等多元管道宣導。 特定族群宣導 ．向移工、外配、學生、旅客、漁民、學校、旅行社等加強宣導。 ．與電商平台、公協會合作，防堵違規販售與輸入。

資料來源／農業部動植物防疫檢疫署





台灣長期以來部分養豬業者使用「廚餘養豬」方式飼養豬隻，也就是把餐廚廢棄物經簡單處理後作為飼料。此做法能降低飼料成本、減少廢棄物量，但也引發食品安全、疫病傳播、環境污染等問題。

2018年非洲豬瘟在亞洲爆發後，台灣政府多次考慮禁止廚餘養豬。2024年農業部提出逐步淘汰廚餘養豬的政策，引發業者反彈與社會討論。

支持「禁廚餘養豬」觀點

疫病防控：非洲豬瘟與口蹄疫風險高：病毒可能殘留在廚餘中（特別是肉類），若加熱不完全就餵食豬隻，恐導致疫情爆發，台灣雖至2025年仍未爆發非洲豬瘟，但專家指出，「風險一日不除，禁止才是根本手段」。

食品安全：廚餘來源複雜，可能含油脂、重金屬、化學物質等殘留物，影響肉品質與消費者健康，且難以追溯，無法精準管控廚餘來源與處理流程。

環境與資源回收新方向：政府主張可將廚餘「轉為堆肥或沼氣發電」，形成循環經濟的新模式，而非直接餵豬。

反對「禁廚餘養豬」觀點

成本問題：廚餘飼料成本低於進口飼料（例如玉米、黃豆），若全面禁止，豬農成本將增加約30～50%，影響生計與肉價。

資源浪費：廚餘若不作飼料，將轉為焚化或堆肥，導致廢棄物量暴增，增加地方政府處理壓力與碳排放。業者主張，若有完善高溫滅菌、登錄管理制度，仍可安全使用廚餘。

地方特色與傳統產業：部分縣市長期以廚餘養豬為主，有其經濟與文化背景，業者呼籲中央「因地制宜」而非一刀切，允許符合標準者繼續經營。

台中斃死豬疑非洲豬瘟，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬，桃園國際機場管制區內的非洲豬瘟手檢站仍正常運作。記者黃仲明/攝影





量販業者：

．好市多：全台好市多賣場豬肉品項實施「一卡限購一份」。

．全聯：旗下生鮮豬肉供貨量充足，不受短期禁宰影響。全聯豬肉來源均為可溯源契約牧場與合格屠宰場，並由獸醫師駐廠檢驗把關，嚴守食安流程，確保產品品質穩定。

．家樂福：目前販售的冷藏與冷凍豬肉皆來自台灣契作牧場，供應鏈完整可追溯，並嚴格監控豬隻飼養環境與健康狀況。針對禁宰禁運措施，家樂福強調貨量充足，供應穩定，屠宰流程及產線均符合主管機關規範，將持續配合防疫政策，維護市場秩序與消費者權益。

．愛買：門市販售的豬肉主要來自台糖公司及屏東地區合法登錄的養豬場，產品皆通過政府檢驗與動物防疫規範，符合國家食安標準。公司將持續密切關注主管機關公告，並依政策滾動調整進貨與販售策略，確保民眾食用安全及供應穩定。

餐飲業者：

．鼎泰豐：在政府公告暫停屠宰期間，將採用冷藏、冷凍豬肉因應，餐點供應目前不受影響。

．乾杯集團：旗下品牌所使用的豬肉，主要來源為西班牙伊比利豬與芬蘭豬等進口肉品。針對使用台灣豬肉的品項，老乾杯品牌的「起司燒」全面改用荷蘭及加拿大培根。

．八方雲集：目前庫存仍備有歐盟合格肉品，足以滿足數個月的供應需求，並會持續依循政府的應變措施。正研擬推出已完成研發的全新雞肉配方來因應消費者需求。

．築間集團：現行有使用台灣豬肉的產品皆「自主下架」，待政策恢復正常供應，即恢復供應。

．饗賓餐旅：目前豬肉品質與供應良好正常，並未受到非洲豬瘟疫任何影響，所有肉品皆附有完整檢疫證明，符合國家食安標準。

．雙月食品社：即日起暫時停售豬肉品項，包括滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列。

．王品集團：使用的肉品都符合政府規範，並密切關注政策趨勢。

．三商餐飲：目前肉品存量均不受影響，且各項餐品所使用豬肉來源皆具第三方屠宰合格證明。

．麥當勞：豬肉類產品不受影響，目前正常供應。

．彰化阿璋肉圓：豬肉庫存售完即休。

．彰化阿三肉圓：豬肉庫存預計可撐到25日，26日到28日店休。

．彰化魚市場爌肉飯：豬肉庫存售完即休。

．彰化阿泉爌肉飯：光復節連假仍有庫存豬肉可供應，後續則要視情況而定。

．高雄南豐魯肉飯：在社群公告配合防疫進行店休。