影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台中市衛生局長曾梓展說明，經食安處連夜稽查，查出共流向台中、彰化和嘉義共15處，今天繼續追下游。

台中市衛生局長曾梓展說，28頭豬流向，經食安處連夜稽查，查出台中市有12家個人或公司戶、賣23隻，共2878公斤，其中個人戶有10處、19隻，公司有2處、4隻；彰化2處4隻、共451公斤，另外賣到嘉義1隻，重96.5公斤，食安處有完全掌控，今天繼續追下游。

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，該養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺。農業部昨宣布，昨中午起，豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。

農業局長張敬昌說明，該養豬場10月13日仍有出豬至「大安肉品市場」，共28頭豬已完成屠宰流程，豬的流向都已有掌握，因買受人下游複雜度高，由台中市食安處逐一追查。

張敬昌強調，市府將針對相關場區、運銷商與屠宰場進行全面檢測與追蹤，以防疫情擴散，呼籲民眾勿恐慌、勿購買來路不明豬肉製品。