快訊

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

曾罹子宮頸癌…蔡璧名病逝 專家揭最大迷思：1症狀極像泌尿道感染

聽新聞
0:00 / 0:00

爆非洲豬瘟被指「因藍白刪宣傳預算」 牛煦庭：好事者政治操作

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／取自UDN TV
國民黨立委牛煦庭。圖／取自UDN TV

台中爆疑似非洲豬瘟，震驚各界，有網友質疑這都是因為「藍白刪預算」。國民黨立委牛煦庭表示，邊境檢驗的人力及儀器都照常運作，宣導影片也仍在，所以網友指控一定要基於事實，不必如此政治化；現在最重要是事後檢討，就怕太多「好事者」政治操作，讓中央地方綁手綁腳、互相猜忌，那又怎充分貫徹防疫政策？

有網友質疑，立法院去年在處理今年總預算時，當中檢疫政策預算748萬元、非洲豬瘟防疫人力預算638萬元、桃園機場及台中機場等委外人力預算都遭刪除，另外防檢疫等相關媒宣費也遭刪除1.2億元，才導致現在爆發疑似非洲豬瘟情況。國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會，黨籍委員並於會後接受媒體聯訪時回應。

牛煦庭指出，近期有出國經驗的民眾都知道邊境檢驗的人力及儀器都是照常運作的，沒有因為預算撙節導致檢驗關卡不見，也沒有人可以不管檢驗「長驅直入」造成走私猖獗情況，更沒有因此導致宣傳影片消失，所以指控一定要基於事實。

牛煦庭認為，不必將撙節預算無限放大，因為立法院本來就是要撙節預算，讓預算做最有效運用，且立法院也不是全部刪除，重要的還是保留，所以檢驗關卡及宣傳都還在。網友如此將事件與預算過度連結、政治化真的大可不必，請大家給中央政府、台中市府及各縣市地方政府一點空間。

另外，有聲音也直指是台中市政府通報延宕所致，牛煦庭回應，農業部也說過了，第一時間了解豬隻死亡時並沒有非洲豬瘟病徵，並不是豬隻死亡就代表一定是非洲豬瘟，一開始通報確實沒有顯現病徵，這種邊境查驗有時百密一疏是在所難免，重要的還是事後檢討及善後防堵機制，其實中央及地方是可以好好合作的，現在就擔心太多「好事者」做政治操作，讓中央地方綁手綁腳、互相猜忌，那防疫政策又怎能充分貫徹 ？

國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會。記者李成蔭／攝影

非洲豬瘟

延伸閱讀

推動「停砍」公教年金而非恢復 國民黨團：請賴總統收手

國民黨團啟動停砍年金修法 羅智強：這才是真改革

影╱國民黨團呼籲停砍公教年金 批民進黨改革挑動對立

牛煦庭：見習近平要有代表性 鄭麗文已開始整合

相關新聞

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

溫體豬明起買不到！彰化市場搶肉「 阿三肉圓」急加量備料估撐到周六

非洲豬瘟來襲，農業部昨天宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市傳統豬肉攤今天一早就有許多民眾排隊買豬肉，彰化...

新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

針對非洲豬瘟疫情，新北市長侯友宜今強調，市府於接獲通報第一時間即成立應變中心，全面啟動107處養豬場的防疫作業，包括加強...

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

台中出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所今天表示，已完成金門縣內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，持續宣導畜牧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。