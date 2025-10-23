爆非洲豬瘟被指「因藍白刪宣傳預算」 牛煦庭：好事者政治操作

台中爆疑似非洲豬瘟，震驚各界，有網友質疑這都是因為「藍白刪預算」。國民黨立委牛煦庭表示，邊境檢驗的人力及儀器都照常運作，宣導影片也仍在，所以網友指控一定要基於事實，不必如此政治化；現在最重要是事後檢討，就怕太多「好事者」政治操作，讓中央地方綁手綁腳、互相猜忌，那又怎充分貫徹防疫政策？

有網友質疑，立法院去年在處理今年總預算時，當中檢疫政策預算748萬元、非洲豬瘟防疫人力預算638萬元、桃園機場及台中機場等委外人力預算都遭刪除，另外防檢疫等相關媒宣費也遭刪除1.2億元，才導致現在爆發疑似非洲豬瘟情況。國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會，黨籍委員並於會後接受媒體聯訪時回應。

牛煦庭指出，近期有出國經驗的民眾都知道邊境檢驗的人力及儀器都是照常運作的，沒有因為預算撙節導致檢驗關卡不見，也沒有人可以不管檢驗「長驅直入」造成走私猖獗情況，更沒有因此導致宣傳影片消失，所以指控一定要基於事實。

牛煦庭認為，不必將撙節預算無限放大，因為立法院本來就是要撙節預算，讓預算做最有效運用，且立法院也不是全部刪除，重要的還是保留，所以檢驗關卡及宣傳都還在。網友如此將事件與預算過度連結、政治化真的大可不必，請大家給中央政府、台中市府及各縣市地方政府一點空間。