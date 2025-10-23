台中非洲豬瘟引爆防疫疑慮 議員批通報延誤「不要凡事等中央！」

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員聯合質詢，指台中出現全台首起非洲豬瘟確診案例，地方防疫體系不即時、不透明。副市長鄭照新表示已跨局處研議，持續精進。記者陳秋雲／攝影
台中市出現全台首起非洲豬瘟確診案例，地方防疫體系備受質疑。民進黨議員批評市府通報延誤、資訊不透明，更要求盡速建立跨局處通報與應變機制，「不要凡事等中央！」副市長鄭照新說，已跨局開兩次會，持續追蹤防疫進度，確保防堵疫情擴散、資訊流通無礙。

謝家宜指出，市府早在10月10日即發現豬隻死亡異常，14日情況惡化，但動保處遲未採檢；直至20日累計死亡117頭豬才送驗，21日確診為非洲豬瘟。她批評市府反應遲緩，「副市長在中央召開記者會前一天才知道，教育局長更是當天才得知疫情，顯示市府螺絲鬆一地」。

謝家宜強調，事件爆發後家長普遍憂心校園午餐安全，教育局應立即強化食材查驗與把關，確保學生餐食安心且營養。同時廚餘處理與減量政策也應具體落實，避免成為潛在傳播風險。她要求副市長鄭照新負起整體協調責任，完善跨局處溝通，防堵疫情擴散。

陳雅惠表示，這起事件並非農業局單一疏失，而是市府防疫體系的整體漏洞。豬隻自10日死亡到20日才採樣，延誤整整十天，顯見通報與應變失靈。她要求市府建立「單一通報窗口」與「統一應變流程」，確保防疫反應即時有效。

她並呼籲教育局全面盤點全市學校與幼兒園午餐肉品來源，確認供應商資格與食材溯源機制是否健全，同時強化防疫宣導，嚴禁師生攜帶或購買境外肉品。她批評市府「凡事等中央」的態度，質疑「地方政府若只會等指示，那台中市市府存在的意義是什麼？」

陳雅惠進一步指出，新聞局應設立「防疫資訊專區」，即時公布檢驗結果與各局處防疫進度，她另批評市府記者會「輕描淡寫」，對延誤時序與責任歸屬避而不談，難以平息外界疑慮。她也要求文化局與運動局全面清查轄內活動及場館，凡涉及餐飲或農產品展售的場域，皆應加強消毒與稽查，防止形成防疫破口。

副市長鄭照新回應指出，市府已召開兩場跨局處會議，要求各單位即時通報、同步應變，並將持續追蹤防疫進度，確保防堵疫情擴散、資訊流通無礙。

