台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣議會今日定期會，彰化是全台養豬第三大縣，約有560戶、75萬4千頭豬，議員紛紛關注縣內防疫作為。報系資料照
農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，經了解豬隻送往縣內屠宰場，但有經過屠檢獸醫師檢驗並沒有問題，才做後續分切運輸。

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例，今天也傳出有28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，彰化縣府農業處說，已與防檢署確認，4隻豬隻以活體運送到彰化埤頭鄉一家屠宰場，依規定都經過屠檢獸醫師檢查，將屠體剖開檢視內臟看是否有病變，當場確認沒有疑慮才做後續分切、運輸。

彰化縣是養豬大縣，約有560戶、75萬4千頭豬，面對非洲豬瘟威脅產業如臨大敵，彰化縣府動物防疫所已請各公所協助針對養豬場疫調，動物防疫所指出，養豬場擔心有感染風險，疫調人員盡可能以電話或視訊方式調查，養豬場在此非常時期大都能提高警覺。

