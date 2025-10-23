疑非洲豬瘟破口 立委提廚餘飼料化 陳駿季同意

台中市梧棲區一間養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例，農業部長陳駿季今天表示，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻15天。立委表示，應學習日本的廚餘飼料化做法，廚餘養豬也應有落日條款。

今年5月，我國才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國。然而農業部昨緊急公布國內爆發重大疑似法定動物傳染病，台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，此為國內出現非洲豬瘟的首例，幾乎等於我國自2018年來非洲豬瘟的防疫正式破功。

農業部昨公告，即起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並公告自今日起全面禁止使用廚餘養豬。陳駿季今於立法院經濟委員會備詢時進一步說明，禁用廚餘會以非洲豬瘟病毒的潛伏期來算，因此禁止廚餘餵飼大約會是15天，禁運禁宰也會以15天為最長的管制天數。

立委邱志偉質詢時表示，台灣和日本不同的是，日本是廚餘飼料化，台灣是廚餘加熱，日本的方式就沒有病毒傳染的問題，直接加熱則難免還是有病毒殘留，廚餘飼料化也就不用繁瑣的邊境檢查，應考慮廚餘養豬的落日條款，廚餘飼料化也能節省很多安檢人力和預算，這也是治本的做法。

陳駿季表示，廚餘養豬的轉型力道確實要更加強，針對廚餘再利用成飼料，如果技術能用專案授權方式導入，絕對願意來做，也會啟動相關研究。

不少學者多年前指出，由於實務上無法禁止廚餘產生，生質能發電、堆肥、焚燒消化廚餘等都只是替代方案，建議仿效日本集中收集與處理廚餘，統一在國內北、中、南、東部設置集中處理廠，統一蒸煮完後，調整其營養成分後再分配給需要的養豬場，透過廚餘飼料化模式來因應國內的非洲豬瘟防疫。