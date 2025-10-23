疑非洲豬瘟破口 立委提廚餘飼料化 陳駿季同意

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
邱志偉（右）表示，台灣應學習日本廚餘飼料化的方式，強調是防疫治本的做法。圖／取自國會直播頻道
台中市梧棲區一間養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例，農業部長陳駿季今天表示，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻15天。立委表示，應學習日本的廚餘飼料化做法，廚餘養豬也應有落日條款。

今年5月，我國才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國。然而農業部昨緊急公布國內爆發重大疑似法定動物傳染病，台中市梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，此為國內出現非洲豬瘟的首例，幾乎等於我國自2018年來非洲豬瘟的防疫正式破功。

農業部昨公告，即起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，並公告自今日起全面禁止使用廚餘養豬。陳駿季今於立法院經濟委員會備詢時進一步說明，禁用廚餘會以非洲豬瘟病毒的潛伏期來算，因此禁止廚餘餵飼大約會是15天，禁運禁宰也會以15天為最長的管制天數。

立委邱志偉質詢時表示，台灣和日本不同的是，日本是廚餘飼料化，台灣是廚餘加熱，日本的方式就沒有病毒傳染的問題，直接加熱則難免還是有病毒殘留，廚餘飼料化也就不用繁瑣的邊境檢查，應考慮廚餘養豬的落日條款，廚餘飼料化也能節省很多安檢人力和預算，這也是治本的做法。

陳駿季表示，廚餘養豬的轉型力道確實要更加強，針對廚餘再利用成飼料，如果技術能用專案授權方式導入，絕對願意來做，也會啟動相關研究。

不少學者多年前指出，由於實務上無法禁止廚餘產生，生質能發電、堆肥、焚燒消化廚餘等都只是替代方案，建議仿效日本集中收集與處理廚餘，統一在國內北、中、南、東部設置集中處理廠，統一蒸煮完後，調整其營養成分後再分配給需要的養豬場，透過廚餘飼料化模式來因應國內的非洲豬瘟防疫。

相關新聞

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

溫體豬明起買不到！彰化市場搶肉「 阿三肉圓」急加量備料估撐到周六

非洲豬瘟來襲，農業部昨天宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市傳統豬肉攤今天一早就有許多民眾排隊買豬肉，彰化...

新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

針對非洲豬瘟疫情，新北市長侯友宜今強調，市府於接獲通報第一時間即成立應變中心，全面啟動107處養豬場的防疫作業，包括加強...

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

台中出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所今天表示，已完成金門縣內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，持續宣導畜牧...

