非洲豬瘟拉警報 築間、雙月暫停供應豬肉料理

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，餐飲業者陸續啟動防疫應變機制。

連鎖火鍋品牌築間集團與台灣知名餐飲品牌雙月食品社23日皆宣布，為配合政府政策並維護顧客食品安全，暫時停售含台灣豬肉的餐點，待供應恢復正常後再重新上架販售。

築間表示，因配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品皆自主下架，待政策恢復正常供應，即恢復供應。

築間說明，旗下品牌所使用的豬肉原料皆經合法管道取得，並依規定附有完整檢疫證明。面對本次防疫措施，公司第一時間即盤點產品供應鏈，全面落實追溯管理。為確保餐點品質與消費者用餐安全，凡涉及台灣豬肉來源的餐點，皆暫停供應，並同步啟動其他肉品替代方案，確保營運穩定不受影響。

同樣宣布下架的雙月食品社則表示，配合農業部七大應對措施，即日起暫時停售豬肉相關品項，包括滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵及元氣瘦肉湯系列。公司指出，目前仍有多項替代產品可供消費者選擇，短期內供應及營運不受重大影響。

雙月食品社強調，長期以來堅持使用台灣優質肉品，將全力配合政府政策，並呼籲產業與消費者齊心防疫，共渡挑戰。