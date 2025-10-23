快訊

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

曾罹子宮頸癌…蔡璧名病逝 專家揭最大迷思：1症狀極像泌尿道感染

非洲豬瘟拉警報 築間、雙月暫停供應豬肉料理

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國內爆發首例疑似非洲豬瘟疫情。豬隻示意圖。本報資料照片
國內爆發首例疑似非洲豬瘟疫情。豬隻示意圖。本報資料照片

台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布自22日起全台實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，餐飲業者陸續啟動防疫應變機制。

連鎖火鍋品牌築間集團與台灣知名餐飲品牌雙月食品社23日皆宣布，為配合政府政策並維護顧客食品安全，暫時停售含台灣豬肉的餐點，待供應恢復正常後再重新上架販售。

築間表示，因配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品皆自主下架，待政策恢復正常供應，即恢復供應。

築間說明，旗下品牌所使用的豬肉原料皆經合法管道取得，並依規定附有完整檢疫證明。面對本次防疫措施，公司第一時間即盤點產品供應鏈，全面落實追溯管理。為確保餐點品質與消費者用餐安全，凡涉及台灣豬肉來源的餐點，皆暫停供應，並同步啟動其他肉品替代方案，確保營運穩定不受影響。

同樣宣布下架的雙月食品社則表示，配合農業部七大應對措施，即日起暫時停售豬肉相關品項，包括滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵及元氣瘦肉湯系列。公司指出，目前仍有多項替代產品可供消費者選擇，短期內供應及營運不受重大影響。

雙月食品社強調，長期以來堅持使用台灣優質肉品，將全力配合政府政策，並呼籲產業與消費者齊心防疫，共渡挑戰。

非洲豬瘟 築間

相關新聞

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

溫體豬明起買不到！彰化市場搶肉「 阿三肉圓」急加量備料估撐到周六

非洲豬瘟來襲，農業部昨天宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市傳統豬肉攤今天一早就有許多民眾排隊買豬肉，彰化...

新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

針對非洲豬瘟疫情，新北市長侯友宜今強調，市府於接獲通報第一時間即成立應變中心，全面啟動107處養豬場的防疫作業，包括加強...

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

台中出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所今天表示，已完成金門縣內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，持續宣導畜牧...

