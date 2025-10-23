因應非洲豬瘟 竹市府啟動強化校園營養午餐5道防線機制

台中爆發疑似非洲豬瘟病例，引發社會高度關注。為確保學童午餐安全，新竹市府今指出，已全面啟動並強化校園營養午餐五道防線機制，從源頭管理、層層驗證、公開透明到家長參與，落實「1源、2驗、3查、4檢、5閱」五步驟，打造最嚴謹的校園食安防護網，即前端選用具國產三章一Q（有機、產銷履歷、CAS、QR-code）可溯源食材，後端則依據竹市「學校午餐食材衛生安全抽驗暨異常處理實施計畫」，每校每學期至少抽驗2件食材送外部檢驗，以強化學校午餐「食」的安全。

代理市長邱臣遠表示，市府每年於校園午餐供應契約明定所有學校午餐，一律採用國產在地食材並具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品，並將肉類加工品納入規範，確保從食材來源到供應流程都能追本溯源。

教育處補充，針對學校午餐供應廠商實施「雙重驗證」制度，不僅要求供應商提供產品檢驗報告與原產地證明，並由市府抽驗確認是否符合國內法規標準。每日午餐食材驗收除依「三章一Q」制度執行，也由學校營養師實地查驗，杜絕問題食材流入校園。

此外，市府同步推動家長公開參與制度，家長可透過「校園食材登錄平台」，即時查閱每日午餐內容、來源與檢驗結果，落實資訊透明、全民監督。

另外，有關此次疑似非洲豬瘟入侵事件，市府已宣布禁止廚餘餵豬，新竹市環保局目前也正積極處理校園廚餘問題，確保環境安全。

市府呼籲，食安需要政府、各級學校、家長與團膳業者共同把關，將持續以最嚴謹的標準守護孩子的營養與安全，讓「新竹市的每一餐」都能吃得安心、家長放心。