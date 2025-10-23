快訊

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

曾罹子宮頸癌…蔡璧名病逝 專家揭最大迷思：1症狀極像泌尿道感染

聽新聞
0:00 / 0:00

啟動非洲豬瘟防疫 新北訪視完107家養豬場...血清採檢皆正常

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
防疫人員至養豬場訪視豬隻健康狀況。圖／新北市動保處提供
防疫人員至養豬場訪視豬隻健康狀況。圖／新北市動保處提供

因應台中出現疑似非洲豬瘟疫情，新北22日已成立非洲豬瘟災害緊急應變中心，並啟動聯合稽查小組，完成訪視全市107家養豬場，確保所有豬場健康無虞，全面消毒守住畜牧產業防線，另外依據中央防疫規定，新北市今年已完成180件血清樣本採檢，全數正常。

市府表示，平時自主巡查新北市養豬場皆未有異常情形，10月22日台中疫情發生，隨即啟動聯合稽查小組清查本市107間養豬場，偕同新北市養豬協會，協助66場廚餘養豬場停止使用廚餘及添購飼料餵飼，確認廚餘流向及處理廚餘銷毀回收。

此外，運豬車輛全面啟動管制措施，利用GPS運豬車管制系統線上即時監控車輛移動軌跡，23日0時起聯合警察局全面管制禁止運豬車輛載運及進入本市。

民生肉品食品安全把關部分，市場處針對新北市公、民有市場22日完成非洲豬瘟防疫宣導，7座市場計75攤次，確保肉品攤商皆無使用來路不明肉品，衛生局針對市售食品通路協助查核及宣導，確認無使用來路不明的肉品。

教育局加強學校營養午餐稽查情形。勞工局已向仲介及移工宣導勿攜帶家鄉肉製品入境及注意防疫措施。新北市肉品市場已全面配合全國禁運禁宰5日，動保處派駐防疫人員加強防疫督導外，禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並已完成加強屠前屠後檢查及全面淨空消毒。

市場處人員至汐止秀豐黃昏市場宣導。圖／新北市動保處提供
市場處人員至汐止秀豐黃昏市場宣導。圖／新北市動保處提供
新北市非洲豬瘟應變中心聯合稽查小組至豬場查核禁止使用廚餘。圖／新北市動保處提供
新北市非洲豬瘟應變中心聯合稽查小組至豬場查核禁止使用廚餘。圖／新北市動保處提供

非洲豬瘟

延伸閱讀

非洲豬瘟事件 武陵農場和福壽山農場同發出食安保證聲明

疑非洲豬瘟暫停廚餘養豬15天 立委喊永久禁勿為8%犧牲 陳駿季認破口

一半以上毛豬從外地供應！宜蘭擔心非洲豬瘟入侵 肉品市場全面消毒

疑非洲豬瘟侵台…醫曝「早晚的事」示警1疫病也恐再起

相關新聞

台中疑似非洲豬瘟豬4隻賣到彰化 追流向到埤頭屠宰場

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，甚至傳出台中28頭疑似非洲豬瘟豬隻，有4隻賣到彰化，對此彰化縣政府農業處指出，...

影／台中疑爆非洲豬瘟...28頭豬恐已食入肚？市府：流向中彰嘉15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

溫體豬明起買不到！彰化市場搶肉「 阿三肉圓」急加量備料估撐到周六

非洲豬瘟來襲，農業部昨天宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市傳統豬肉攤今天一早就有許多民眾排隊買豬肉，彰化...

新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

針對非洲豬瘟疫情，新北市長侯友宜今強調，市府於接獲通報第一時間即成立應變中心，全面啟動107處養豬場的防疫作業，包括加強...

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

台中出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣動植物防疫所今天表示，已完成金門縣內養豬場豬隻健康情形訪查，豬隻狀況均正常，持續宣導畜牧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。