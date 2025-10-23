啟動非洲豬瘟防疫 新北訪視完107家養豬場...血清採檢皆正常

因應台中出現疑似非洲豬瘟疫情，新北22日已成立非洲豬瘟災害緊急應變中心，並啟動聯合稽查小組，完成訪視全市107家養豬場，確保所有豬場健康無虞，全面消毒守住畜牧產業防線，另外依據中央防疫規定，新北市今年已完成180件血清樣本採檢，全數正常。

市府表示，平時自主巡查新北市養豬場皆未有異常情形，10月22日台中疫情發生，隨即啟動聯合稽查小組清查本市107間養豬場，偕同新北市養豬協會，協助66場廚餘養豬場停止使用廚餘及添購飼料餵飼，確認廚餘流向及處理廚餘銷毀回收。

此外，運豬車輛全面啟動管制措施，利用GPS運豬車管制系統線上即時監控車輛移動軌跡，23日0時起聯合警察局全面管制禁止運豬車輛載運及進入本市。

民生肉品食品安全把關部分，市場處針對新北市公、民有市場22日完成非洲豬瘟防疫宣導，7座市場計75攤次，確保肉品攤商皆無使用來路不明肉品，衛生局針對市售食品通路協助查核及宣導，確認無使用來路不明的肉品。